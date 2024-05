Unia Europejska zintensyfikowała dochodzenie w sprawie należącej do Elona Muska sieci społecznościowej X, rozpoczęte w grudniu.

Śledztwo odbywa się w ramach unijnej ustawy o zarządzaniu online i moderacji treści, zwaną Aktem o Usługach Cyfrowych (DSA). Jak informuje TechCrunch, naruszenia reżimu DSA mogą okazać się kosztowne dla Muska, gdyż organy nadzorcze mają uprawnienia do nałożenia kar finansowych sięgających do 6 proc. globalnego rocznego obrotu firmy.

Zapytanie o informacje w ramach dochodzenia DSA

8 maja 2024 Komisja Europejska wysłała do X formalne zapytanie o informacje (RFI) w ramach DSA, domagając się dodatkowych szczegółów dotyczących prowadzonego dochodzenia. Dochodzenie to koncentruje się na zagrożeniach związanych z nielegalnymi treściami, manipulacyjnym projektem, brakami w przejrzystości reklam oraz dostępie do danych platformy dla badaczy. RFI dotyczy również nowych obaw, w tym działań X dotyczących moderacji treści i zasobów w tym zakresie w świetle najnowszego raportu o przejrzystości, co jest kolejnym wymogiem DSA. Raport ujawnia, że X zmniejszyło liczebność swojego zespołu moderującego treści o prawie jedną piątą od poprzedniego raportu w październiku 2023. Komisja wyraziła również zaniepokojenie zmniejszeniem liczby języków Unii Europejskiej, w których odbywa się moderacja treści, z 11 do 7.

Komisja Europejska podkreśliła swoje zainteresowanie podejściem X do generatywnej sztucznej inteligencji, zwłaszcza ocenę ryzyka i środki zaradcze związane z wpływem narzędzi AI na procesy wyborcze, rozpowszechnianie nielegalnych treści oraz ochronę podstawowych praw. X, jako tzw. bardzo duża platforma online (VLOP) podlega dodatkowym przepisom DSA, które wymagają oceny i łagodzenia systemowych ryzyk, takich jak dezinformacja.

Odpowiedź X i intensywne kontakty z Komisją

X ma czas do 17 maja na dostarczenie odpowiedzi na pytania dotyczące moderacji treści i sztucznej inteligencji, a pozostałe wymagane informacje muszą zostać przekazane Komisji do 27 maja. Na ten moment firma nie udzieliła komentarza na temat rozwijającej się sytuacji. Ujawniono jednak, że kontakty między firmą a Komisją są „dość intensywne”, a w dyskusjach poruszano między innymi kwestię funkcji Społecznościowych Notatek X, która agreguje dodatkowy kontekst dla spornych postów, prezentowana przez Muska jako główna metoda moderacji treści.

Ta sytuacja podkreśla, jak Unia Europejska rygorystycznie podchodzi do regulacji dużych platform cyfrowych, zwłaszcza w kontekście nadchodzących wyborów do Parlamentu Europejskiego. Zakres tego dochodzenia i potencjalne konsekwencje dla Elona Muska i jego platformy X mogą stanowić znaczący precedens dla przyszłości zarządzania treściami i reklamami w cyfrowym ekosystemie.

X był już karany

W Australii platforma X Elona Muska została ukarana grzywną za ignorowanie zgłoszeń dotyczących materiałów wykorzystujących dzieci. Australijski regulator zarzucił serwisowi brak współpracy i kwestionuje skuteczność stosowanych metod wykrywania takich treści. X, które zaniechało proaktywnego wykrywania nadużyć, boryka się z wizerunkowymi i finansowymi problemami, pogłębianymi przez kryzys związany z dezinformacją oraz inne dochodzenia w UE.

