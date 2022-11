Unreal Engine 5.1 to duża aktualizacja, która ma potencjał, by przynieść naprawdę dobrą zmianę w branży gier (i nie tylko).

Unreal Engine 5.1 – szybciej, wygodniej, produktywniej…

Unreal Engine 5.1 przynosi nowości kierowane do samych twórców, ale na ich wprowadzeniu skorzystamy także my, gracze. Przydatne dla programistów funkcje i narzędzia pozwalają im efektywniej pracować z Unreal Engine 5, w efekcie czego ładniej wyglądające gry powinny powstawać szybciej.

Jedna z najważniejszych nowości wprowadzanych przez tę aktualizację to zautomatyzowany cashing PSO (czyli Pipeline State Object). Rozwiązanie to upraszcza i przyspiesza przygotowanie gier w kompatybilności z bibliotekami DirectX 12. Przy okazji ma ono także zminimalizować zacinanie się kompilacji shaderów.

...i ładniej – Unreal Engine 5.1 ma olbrzymi potencjał

Zaktualizowany Unreal Engine pozwala także na wykorzystywanie zasobów filmowej jakości (w ramach systemu mikropolygonów Nanite) już nie tylko w statycznych, ale też dynamicznych obiektach (na przykład drzew kołysanych przez wiatr). Obsługa HLOD (Hierarchical Level of Detail) umożliwi natomiast renderowanie wody w taki sposób, by możliwe było tworzenie dużych akwenów przy minimalnym zużyciu pamięci. Jest też wreszcie Large World Coordinates w obrębie World Partition, pozwalające na budowanie ogromnych otwartych światów bez negatywnego wpływu na precyzję.

Szczególnie istotny jest fakt, że Unreal Engine 5.1 potrafi oddzielać metadane od danych obiektowych w zasobach wirtualnych. Pozwala to programistom synchronizować tylko to, czego potrzebują (bez dostępu do pełnych danych obiektowych), co również powinno pozytywnie wpłynąć na wydajność pracy.

Wysoka jakość w 60 fps – zobacz demo na RTX 4090:

Szereg rozwiązań optymalizacyjnych ma też wreszcie sprawić, że Unreal Engine 5.1 pozwoli na uruchamianie gier na konsolach w wysokiej jakości przy płynności 60 klatek na sekundę. Przy czym – naturalnie – najlepsze efekty osiągane będą jednak na pecetach. Poniżej możesz zobaczyć demo technologiczne odpalone na karcie graficznej Nvidia GeForce RTX 4090:

Nie tylko gry – Unreal Engine 5.1 to wielofunkcyjna bestia

Unreal Engine 5.1 znaleźć ma również zastosowanie w innych projektach niż gry – zresztą poprzednie wersje silnika też nieźle sobie radziły. Epic wspomina przede wszystkim o przekonujących efektach wizualnych na planach filmowych oraz o realistycznych filmach animowanych. Firma ma także nadzieję, że to w oparciu o tę technologię rozwijane będą tzw. metawersa.

Źródło: Epic Games, GamesBeat, Dark Side of Gaming