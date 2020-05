Silnik Unreal Engine 5 został oficjalnie zaprezentowany. Demo z PlayStation 5 robi olbrzymie wrażenie, a skoro to rozwiązanie ma zmieniać zasady gry, to przyjrzyjmy mu się dokładnie.

Unreal Engine 5 nadciąga, a zaprezentowane demo technologiczne stanowi zapowiedź, że na PlayStation 5, Xbox Series X i pecetach zagramy w naprawdę piękne gry. Plan jest taki, by zatarły się różnice między grafiką w grach a filmowymi scenami CGI, a wszystko to było dostępne dla twórców na wyciągnięcie ręki.

Co to jest Unreal Engine 5?

Unreal Engine 5 to najnowszy silnik gier komputerowych tworzony przez Epic Games. Poprzednie, obecne na rynku od 1998 roku wersje, a w szczególności wydany w 2014 roku UE4, cieszą się olbrzymim zainteresowaniem producentów. Ci chętnie wykorzystują go w swoich projektach właściwie z wszystkich możliwych gatunków, przede wszystkim ze względu na duże możliwości, jakie oferuje – zarówno graficzne, jak i fizyczne.

Nowy UE5 powstał z myślą o nowej fali gier tworzonych na konsole kolejnej generacji: PlayStation 5 i Xbox Series X, jak również coraz wydajniejsze komputery. Wprawdzie Unreal Engine 4 również jest z nimi kompatybilny, ale ten nowy zaoferuje twórcom gier znacznie większe możliwości, co z kolei docenimy my, gracze.

Zobacz możliwości Unreal Engine 5 – demo technologiczne:

Demo, które możecie zobaczyć poniżej, zostało uruchomione na konsoli PlayStation 5 i było renderowane w dynamicznej rozdzielczości – przez większość czasu w 1440p. Firma Epic Games potwierdziła jednak, że tę samą demonstrację można by przeprowadzić na komputerze w „aktualnej specyfikacji”.

Jakie są najważniejsze nowości w Unreal Engine 5?

Powyższa demonstracja – zatytułowana Lumen in the Land of Nanite – prezentuje możliwości silnika Unreal 5. Przede wszystkim koncentruje się na dwóch technologiach, umożliwiających tworzenie realistycznego środowiska i upraszczających ten proces, a będących najważniejszymi nowinkami w tej wersji UE:

Lumen – zapewniający dostosowujące się do każdej sceny i biorące pod uwagę wiele różnych czynników (takich jak kąty nachylenia czy liczba i rodzaj źródeł światła), realistyczne i dynamiczne oświetlenie. Światło, cienie i odbicia reagują natychmiastowo na wszelkie zmiany, niezależnie od tego czy środowisko będzie milimetrowe czy kilometrowe.

Nanite – umożliwiający generowanie olbrzymich ilości szczegółów geometrycznych, poprzez importowanie wysokiej jakości obiektów bezpośrednio do silnika gry – są one przesyłane strumieniowo i skalowane w czasie rzeczywistym. Oznacza to koniec z ograniczeniami, takimi jak budżety pamięci wielokątów czy ręcznie tworzone LOD.

Unreal Engine 5 to także:

biblioteka Quixel megascans,

ulepszone efekty wizualne Niagara VFX,

zaawansowany system zniszczeń,

poprawki systemu animacji

oraz ulepszone efekty audio.

Kiedy Unreal Engine 5 zadebiutuje w grach?

Unreal Engine 5 będzie gotowy w 2021 roku. Dokładna data nie została ujawniona, wiemy za to, że wydanie pełnej wersji zostanie poprzedzone edycją testową, której premiera jest planowana na początek przyszłego roku.

W gry na silniku Unreal Engine 5 zagramy nie tylko na nowych konsolach

Choć możliwości Unreal Engine 5 zaprezentowano na PlayStation 5, silnik będzie kompatybilny także z Xbox Series X i konsolami obecnej generacji. W gry na UE5 zagramy też na pecetach i Macach, a nawet na smartfonach i tabletach z Androidem i iOS-em. Oczywiście nie na każdym urządzeniu zachwycimy się grafiką tak jak w przypadku dema z PS5.

Jakie gry wykorzystają Unreal Engine 5?

Na razie lista gier bazujących na Unreal Engine 5 nie jest szczególnie długa, bo też – o czym już wspominaliśmy – sam silnik ma być gotowy dopiero w przyszłym roku. Poznaliśmy póki co dwa tytuły. Pierwszym z nich jest niezwykle popularny Fortnite, którego twórcy dokonają w 2021 roku przenosin. Docenić to mają przede wszystkim posiadacze PlayStation 5 i Xbox Series X, dla których wersja zadebiutuje wraz z konsolami.

Wiemy też, że silnik Unreal Engine 5 będzie bazą dla gry Senua’s Saga: Hellblade 2 oraz – jak zapowiedział Phil Spencer – kilku innych gier tworzonych przez ekipy działające pod skrzydłami Xbox Game Studios z myślą o Xbox Series X.

Źródło: Unreal Engine, Epic Games, Xbox, Dark Side of Gaming, The Verge, GSMArena, MSPowerUser, Gaming Bolt, informacja własna

