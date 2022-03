Kłamstwa Rosji na temat wojny mają krótkie nogi. Ostatnio przekonali się o tym użytkownicy platformy VKontakte, którzy otrzymali wiadomość na temat działań agresora w Ukrainie.

Rosyjscy użytkownicy kilka dni temu zostali odcięci od Facebooka, przez co coraz większą popularnością cieszy się VKontakte (to serwis społecznościowy, który można nazwać rosyjskim odpowiednikiem Facebooka). Tak się składa, że postanowili wykorzystać to... hakerzy, którzy przejęli zewnętrzną infrastrukturę do wysyłania wiadomości do użytkowników.

Zhakowali VKontakte - informują o prawdziwym obrazie wojny

O sprawie informuje serwis Niebezpiecznik. Podobno aż 12 milionów użytkowników serwisu VKontakte miała otrzymała wiadomość, która opisuje prawdziwy obraz agresji na Ukrainę – zbrodnie wojenne, niszczenie miast czy ogromne straty rosyjskich wojsk.

Nie wiadomo ilu użytkowników odczytało wiadomość (ani tym bardziej jaką miała ona skuteczność). Jedno jest pewne – taki sposób komunikacji na pewno nie spodobał się władzom, bo informacja po około 10 minutach została skasowana.

Rosjanie oficjalnie nie mogą informować o „dziwnej wiadomości”. Wszystko przez nowe prawo, które przewiduje nawet 15 lat więzienia za "szerzenie dezinformacji" o działaniach wojska.

Źródło: Niebezpiecznik