Chińskie firmy przyzwyczaiły nas do bardzo nietypowych projektów kart graficznych. Podobnie jest i tym razem – w sieci pojawiły się zdjęcia modelu GeForce RTX 4090 wyposażonego w chłodzenie turbiną.

GeForce RTX 4090 to potężna karta graficzna, która pobiera sporo mocy i generuje sporo ciepła. Nie bez przyczyny niereferencyjne wersje GeForce RTX 4090 korzystają z rozbudowanych chłodzeń. Jedna z chińskich firm przygotowała jednak… dosyć oldchoolowy projekt.

GeForce RTX 4090 chłodzony turbiną

Na jednym z chińskich portali ogłoszeniowych pojawiła się niereferencyjna wersja karty GeForce RTX 4090, w której zastosowano autorskie chłodzenie z wentylatorem promieniowym (tzw. turbiną). Karta zajmuje tylko dwa sloty i ma jakieś 26 cm długości.

Do dyspozycji oddano standardowy zestaw wyjść wideo: HDMI i 3x DisplayPort. Zasilanie doprowadza 16-pinowe złącze 12VHPWR, ale w wersji ograniczonej do 450 W (RTX 4090 normalnie korzysta z wersji 600 W).

Żaden producent nie przyznaje się do konstrukcji, co nie powinno nas specjalnie dziwić. Zastosowanie chłodzenia turbiną w takiej karcie to proszenie się o kłopoty – tak mały cooler nie ma szans efektywnie schłodzić rdzenia Nvidia AD102.

Jeśli jednak bylibyście zainteresowani kartą (bo np. szukacie suszarki z funkcją karty graficznej) to szykujcie się na spory wydatek. GeForce RTX 4090 z turbiną jest sprzedawany za 15 000 juanów, czyli jakieś 9500 złotych. Jak na Chiny to sporo, bo taniej można kupić lepsze, bardziej rozbudowane konstrukcje.

