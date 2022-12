Karty Radeon RX 7900 XT i RX 7900 XTX pojawiły się w referencyjnych wersjach, ale są też dostępne ulepszone, niereferencyjne konstrukcje partnerskich producentów. Warto się im bliżej przyjrzeć.

Za nami premiera kart graficznych Radeon RX 7900 XT i Radeon RX 7900 XTX. Oprócz referencyjnych modeli opracowanych przez AMD, na rynku pojawiło się kilka autorskich, ulepszonych modeli partnerskich producentów.

Radeon RX 7900 XT i RX 7900 XTX – jaka różnica?

Karty Radeon RX 7900 XT i RX 7900 XTX reprezentują topowy segment wydajnościowy, ale są między nimi dosyć istotne różnice w specyfikacji.

Model AMD Radeon RX 7900 XTX AMD Radeon RX 7900 XT AMD Radeon RX 6950 XT AMD Radeon RX 6900 XT Układ graficzny: NAVI 31 XTX RDNA 3 (5 nm + 6 nm) NAVI 31 XT RDNA 3 (5 nm + 6 nm) Navi 21 XTXH (7 nm, RDNA 2) Navi 21 XTX (7 nm, RDNA 2) Procesory strumieniowe: 96 CUs

6144 84 CUs

5376 5120 5120 Jednostki teksturujące: 384 336 320 320 Jednostki rasteryzujące: 192 192 128 128 Jednostki RT: 96 (2. gen) 84 (2. gen) 80 (1. gen) 80 (1. gen) Taktowanie/Boost: 2300/2500 MHz 2000/2400 MHz 2100/2310 MHz 2015/2250 MHz Pamięć wideo: 24 GB GDDR6 384-bit 20 GB GDDR6 320-bit 16 GB GDDR6 256-bit 16 GB GDDR6 256-bit Taktowanie pamięci: 20 000 MHz 20 000 MHz 18 000 MHz 16 000 MHz Przepustowość pamięci: 960 GB/s 800 GB/s 576 GB/s 512 GB/s Pamięć Infinity Cache: 96 MB

do 3500 GB/s 80 MB

do 2900 GB/s 128 MB

do 1793,5 GB/s 128 MB

do 1664,2 GB/s TBP: 355 W 315 W 335W 300 W Zalecany zasilacz: 800 W 750 W 850 W 700 W Złącze: PCI-Express 4.0 x16 PCI-Express 4.0 x16 PCI-Express 4.0 x16 PCI-Express 4.0 x16 Cena sugerowana: $999 $899 $1099 $999

Model XT to właściwie „obcięta” wersja modelu XTX. Producent zastosował słabszy układ graficzny oraz mniej pamięci wideo (co też wpłynęło na niższy współczynnik TBP, a więc też mniejszy pobór mocy).

Obydwie karty świetnie nadają się do grania w rozdzielczości 4K (szczegółowe wyniki znajdziecie w naszych recenzjach). Radeon RX 7900 XTX wypada podobnie do konkurencyjnego modelu GeForce RTX 4080, natomiast Radeon RX 7900 XT oferuje podobne osiągi do starszego GeForce RTX 3090 Ti.

Co ważne, producent zastosował nowoczesne wyjścia wideo HDMI 2.1 i DisplayPort 2.1, co pozwoli podłączyć do kart monitory o wysokiej rozdzielczości i częstotliwości odświeżania. Do zasilania wykorzystano standardowe złącza 8-pin PCIe PEG. Referencyjne modele oraz część autorskich wersji wymaga podłączenia tylko dwóch wtyczek, ale w niektórych autorskich konstrukcjach konieczne jest podłączenie trzech takich wtyczek.

Porównanie kart Radeon RX 7900 XTX (od lewej): ASUS TUF, XFX MERC 310, Sapphire Nitro, PowerColor Hellhound i referencyjna wersja AMD (foto: ComputerBase)



Porównanie kart Radeon RX 7900 XTX (od dołu): ASUS TUF, XFX MERC 310, Sapphire Nitro, PowerColor Hellhound i referencyjna wersja AMD (foto: ComputerBase)

Przegląd kart Radeon RX 7900 XT i Radeon RX 7900 XTX

W sprzedaży występują głównie referencyjne modele opracowane przez AMD, ale powoli pojawiają się też autorskie, ulepszone konstrukcje partnerskich producentów. Niereferencyjne karty dysponują przebudowanym chłodzeniem, które zwykle zapewnia niższe temperatury i cechuje się lepszą kulturą pracy (niestety kosztem większych gabarytów). Do tego często możemy liczyć na podkręcone wersje, dzięki czemu karty oferują lepsze osiągi.



ASRock Radeon RX 7900 XTX Aqua OC

ASRock Radeon RX 7900 XTX Aqua OC to specjalna propozycja, która powinna zainteresować entuzjastów z komputerem z chłodzeniem wodnym - to pierwsza (i póki co jedyna) karta z blokiem wodnym.

Na karcie zainstalowano blok wodny Aqua Liquid Cooling System, który ma za zadanie odprowadzać ciepło z wszystkich newralgicznych miejsc akceleratora – układu graficznego, kości pamięci i sekcji zasilania. Nie zapomniano też o wyglądzie karty. ASRock Aqua wyróżnia się efektownym designem, wzbogaconym o podświetlenie ASRock Polychrome Sync (w razie potrzeby można je wyłączyć).

Model ASRock Radeon RX 7900 XTX Aqua OC został fabrycznie podkręcony do 2510/2680 MHz (jest to jedna z najwydajniejszych wersji Radeona RX 7900 XTX dostępna na rynku). Producent zastosował przeprojektowaną płytkę drukowaną, na której znalazło się miejsce dla mocniejszej, 22-fazowej sekcji zasilania i trzech 8-pinowych gniazd zasilania.



ASRock Radeon RX 7900 XTX Taichi OC

ASRock Radeon RX 7900 XT Taichi OC i ASRock Radeon RX 7900 XTX Taichi OC to topowe propozycje z konwencjonalnym chłodzeniem. Karty zaliczają się do jednych z najlepszych modeli dostępnych na rynku - świadczy o tym nie tylko wygląd, ale też specyfikacja.

Producent zastosował ogromne chłodzenie Taichi 3X, które obejmuje masywny radiator, kilka niklowanych ciepłowodów oraz trzy wentylatory (110-milimetrowe po bokach i 100-milimetrowy w środku). Kartę przyozdobiono podświetleniem Polychrome Sync (można je wyłączyć), a na rewersie zamontowano backplate. Konstrukcja ma zapewniać niskie temperatury, a przy tym cechować się dobrą kulturą pracy. Warto jednak zaznaczyć, że chłodzenie ma 34,5 cm długości i zajmuje trzy sloty.

Obydwa modele zostały mocno podkręcone – wersja XT do 2220/2560 MHz, a XTX do 2510/2680 MHz (to jedne z wydajniejszych modeli dostępnych na rynku). Producent przewidział też dwa profile BIOS. Karty bazują na zmodyfikowanym projekcie płytki drukowanej z mocniejszą 20- (XT) lub 22-fazową sekcją zasilania i trzema 8-pinowymi gniazdami zasilania.



ASRock Radeon RX 7900 XTX Phantom Gaming OC

Producent przygotował też bardzo ciekawe modele ASRock Radeon RX 7900 XT Phantom Gaming OC i ASRock Radeon RX 7900 XTX Phantom Gaming OC. Karty plasują się w nieco niższym segmencie, ale na pewno nie można im odmówić ciekawego designu.

Obydwie karty wyposażono w chłodzenie Phantom Gaming 3X, które wykorzystuje masywny radiator z niklowanymi ciepłowodami i trzy duże wentylatory (też z pasywnym trybem działania). Chłodzenie schowano pod obudową z tworzywa z podświetleniem Polychrome Sync (można je wyłączyć), a na rewersie zamontowano metalowy backplate. Modele Phantom Gaming są nieco mniejsze – mają 33 cm długości i zajmują 2,8 slota.

Dopisek OC wskazuje na fabrycznie podniesione zegary - 2075/2450 MHz w przypadku modelu XT oraz 2455/2615 MHz w przypadku wersji XTX. Jest też przełącznik profili BIOS. W obydwóch przypadkach zastosowano zmodyfikowaną płytkę drukowaną. Model XT korzysta z dwóch 8-pinowych wtyczek zasilających, a XTX już wymaga podłączenia trzech takich wtyczek.



ASUS TUF Gaming Radeon RX 7900 XTX

ASUS był jednym z pierwszych producentów, który zaprezentował swoje wersje kart Radeon RX 7900 XT i Radeon RX 7900 XTX - mowa o modelach ASUS TUF Gaming Radeon RX 7900 XT i ASUS TUF Gaming Radeon RX 7900 XTX. Design nie powinien być specjalnym zaskoczeniem, bo producent zastosował podobne chłodzenie do tego z kart GeForce RTX 4080 i GeForce RTX 4090.

Karty wyposażono w ogromne chłodzenie, które obejmuje masywny radiator, kilka niklowanych ciepłowodów oraz trzy wentylatory. Całość schowano pod metalową obudową z subtelnym podświetleniem, a na rewersie zamontowano backplate. Testy potwierdzają bardzo dobrą efektywność i wysoką kulturę pracy (przy temperaturze ponizej 55 stopni Celsjusza "śmigiełka" pozostają wyłączone). Warto jednak zaznaczyć, że wersja ASUS TUF Gaming to też jedna z większych konstrukcji - karta zajmuje 3,63 slota i ma 35,3 cm długości. W zestawie producent dorzuca wspornik.

Zwykłe modele pracują z domyślnymi taktowaniami, ale w sprzedaży są dostępne też fabrycznie przyspieszone wersje OC (2175/2535 MHz dla modelu XT i 2455/2615 MHz dla modelu XTX). Do dyspozycji oddano dwa profile BIOS: cichy i wydajny. Warto dodać, że karty bazują na przeprojektowanej płytce drukowanej z mocniejszą sekcją zasilania, a do działania wymagane jest podłączenie trzech 8-pinowych wtyczek.



Gigabyte Aorus Radeon RX 7900 XTX Elite

Gigabyte Aorus Radeon RX 7900 XTX Elite to lepsza propozycja producenta, która na pewno wpadnie w oko entuzjastom. To też jeden z lepszych modeli dostępnych na rynku. Szczególnie, że producent udziela na niego wydłużonej 4-letniej gwarancji.

Do chłodzenia karty wykorzystano autorskie chłodzenie WindForce – to potężna konstrukcja, na którą składa się masywny radiator z komorą parową, 10 miedzianych rurek cieplnych oraz trzy 100-milimetrowe wentylatory z podświetleniem RGB Fusion. Nie zapomniano też o pasywnym trybie działania. W efekcie karta ma utrzymywać niskie temperatury, a przy tym cechować się dobrą kulturą pracy. Wersja Gigabyte Aorus Elite na pewno wyróżnia się efektownym designem, na rewersie laminatu zamontowano backplate. Karta ma 33 cm długości i zajmuje ponad 3 sloty. W zestawie dodawany jest wspornik.

Możemy także liczyć na fabrycznie podniesione zegary rdzenia – zamiast 2300/2500 MHz jest to 2510/2680 MHz (w teorii to jedna z wydajniejszych wersji dostępnych na rynku). Użytkownik może wybrać jeden z dwóch profili BIOS. Producent zastosował przeprojektowaną płytkę drukowaną z mocniejszą sekcją zasilania i trzema 8-pinowymi gniazdami. Warto także zwrócić uwagę na nietypowy zestaw wyjść wideo: dwa HDMI 2.1 i dwa DisplayPort 2.1.



Gigabyte Radeon RX 7900 XTX Gaming OC

Niżej w hierarchii plasują się modele Gigabyte Radeon RX 7900 XT Gaming OC i Gigabyte Radeon RX 7900 XTX Gaming OC. Karty może nie wyglądają tak efektownie, ale mają zainteresować osoby oczekujące trochę tańszego sprzętu.

Karty wykorzystują chłodzenie WindForce, ale w uboższej wersji. Konstrukcja obejmuje aluminiowy radiator z komorą parową, kilka ciepłowodów oraz trzy duże wentylatory. Całość schowano pod obudową z tworzywa z subtelnym podświetleniem RGB Fusion, a na rewersie laminatu zamontowano płytkę backplate. Możemy liczyć na dobre temperatury i cichą pracę (rzecz jasna nie zapomniano o pasywnym trybie działania wentylatorów). Modele Gaming OC mają 33 cm długości i zajmują nieco ponad dwa miejsca w obudowie. W zestawie dodawany jest przykręcany wspornik.

Jak sama nazwa wskazuje, karty pracują z fabrycznie podniesionymi zegarami - 2175/2535 MHz dla modelu Gigabyte Radeon RX 7900 XT Gaming OC i 2330/2525 MHz dla modelu Gigabyte Radeon RX 7900 XTX Gaming OC. Producent zastosował też przełącznik BIOS z profilami OC i Silent. Podobnie jak w modelu Aorus Elite, na śledziu wyprowadzono po dwa wyjścia HDMI 2.1 i DisplayPort 2.1. Zasilanie doprowadzają dwa 8-pinowe złącza.



PowerColor Radeon RX 7900 XTX Red Devil

PowerColor Radeon RX 7900 XT Red Devil i PowerColor Radeon RX 7900 XTX Red Devil to modele, które na pewno będą interesować entuzjastów. Uwagę zwraca nie tylko stylistyka, ale też jakość wykonania sprzętu.

Do chłodzenia kart wykorzystano ogromne chłodzenie z aluminiowym radiatorem, niklowanymi ciepłowodami i trzema 100-milimetrowymi wentylatorami (poniżej 55 stopni Celsjusza pozostają wyłączone, co przekłada się na bezgłośną pracę chłodzenia). Z tyłu zainstalowano metalową płytkę backplate. Wersja Red Devil została utrzymana w agresywnej stylistyce, którą wzbogaca podświetlenie RGB LED. Warto jednak pamiętać, że karta ma spore gabaryty – całość ma 34 cm długości i zajmuje prawie cztery miejsca w obudowie.

Rzecz jasna możemy liczyć na fabrycznie podniesione zegary – w przypadku modelu XT jest to 2175/2535 MHz, a w przypadku wersji XTX już 2395/2565 MHz. Użytkownik ma możliwość wyboru cichego i podkręconego profilu BIOS. Warto dodać, że wersje Red Devil korzystają ze zmodyfikowanej płytki drukowanej, na której umieszczono mocniejszą sekcję zasilania (11+3+1+2+1 w wersji XT i 12+3++2+2+2 fazy w wersji XTX) i trzy 8-pinowe gniazda zasilania.



PowerColor Radeon RX 7900 XTX Hellhound

W średnim segmencie pojawią się modele PowerColor Radeon RX 7900 XT Hellhound i PowerColor Radeon RX 7900 XTX Hellhound. Może nie wyglądają one tak efektownie jak modele Red Devil, ale za to powinny być bardziej opłacalną propozycją.

Zastosowane chłodzenie też jest sporych rozmiarów – konstrukcja obejmuje aluminiowy radiator, osiem niklowanych rurek cieplnych oraz trzy podświetlane wentylatory (dwa 100 mm i jeden 90 mm). Podświetlenie można wyłączyć przełącznikiem na laminacie. Chłodzenie schowano pod obudową z tworzywa, ale z tyłu zamontowano metalową płytkę usztywniającą laminat. Karty mają 32 cm długości i zajmują ponad trzy miejsca w obudowie.

Modele Hellhound też zostały fabrycznie przyspieszone, ale ich taktowania są trochę niższe – dla wersji XT jest to 2130/2500 Mhz, a dla wersji XTX 2330/2525 MHz. Dodatkowym atutem jest możliwość wyboru cichego lub podkręconego profilu BIOS. Producent zastosował przeprojektowaną płytkę drukowaną z mocniejszą sekcją zasilania (12+3+2+2+1 fazy w wersji XTX i 10+3+1+2+1 fazy w wersji XT). Zasilanie doprowadzają dwa 8-pinowe gniazda.



Sapphire Radeon RX 7900 XTX Nitro+

Modele Sapphire Radeon RX 7900 XT Nitro+ i Sapphire Radeon RX 7900 XTX Nitro+ były zapowiadane już przed premierą, więc ich pojawienie się nie powinno być większym zaskoczeniem. W sieci można znaleźć pierwsze testy kart i sprzęt rzeczywiście zasługuje na uwagę.

Producent zastosował tutaj autorskie chłodzenie Vapor-X, które obejmuje aluminiowy radiator z komorą parową, dodatkowy radiator wspomagający odprowadzanie ciepła z kości pamięci i sekcji zasilania, a także trzy duże wentylatory (można je łatwo wyjąć i oczyścić). Na odwrocie znalazła się metalowa płytka backplate. Testy potwierdzają niskie temperatury kart i wysoką kulturę pracy. Nie bez znaczenia jest też efektowny design z podświetleniem ARGB LED. Warto jednak pamiętać, że modele Nitro+ są dosyć spore - cała karta ma 32 cm długości i zajmuje 3,5 miejsca w obudowie (producent dorzuca w zestawie wspornik).

Modele Sapphire Nitro+ pracują z fabrycznie podniesionymi zegarami (w modelu XT jest to 2220/2560 MHz, a w modelu XTX 2510/2680 MHz), co przekłada się na lepsze osiągi – teoretycznie powinny być to jedne z najwydajniejszych wersji dostępnych na rynku. Rzecz jasna zastosowano zmodyfikowany projekt płytki drukowanej z podwójnym BIOSem zwiększającym limity mocy do 368/420 W. Do działania kart wymagane jest podłączenie trzech 8-pinowych wtyczek zasilania.



Sapphire Radeon RX 7900 XTX Pulse

Dla mniej wymagających użytkowników producent przygotował modele Sapphire Radeon RX 7900 XT Pulse i Sapphire Radeon RX 7900 XTX Pulse. Karty nie wyróżniają się aż tak efektownym designem, ale za to powinny być jednymi z tańszych niereferencyjnych wersji w sklepach.

Karty wyposażono w mniejsze chłodzenie – konstrukcja obejmuje aluminiowy radiator z niklowanymi ciepłowodami oraz trzy duże wentylatory, a na rewersie laminatu znalazła się płytka usztywniająca kartę (tzw. backplate). Modele Pulse są jednymi z mniejszych niereferencyjnych konstrukcji (mają 31,3 cm długości i zajmują 2,7 slota. Możemy jednak oczekiwać optymalnych temperatur i dobrej kultury pracy.

Wprawdzie modele Pulse to niższa półka „niereferentów”, ale producent zdecydował się na lekkie podniesienie zegarów 2075/2450 MHz dla wersji XT i 2330/2525 MHz dla wersji XTX. Użytkownik może też wybrać jeden z dwóch profili BIOS. Warto zaznaczyć, że karty bazują na przeprojektowanej płytce drukowanej – na śledziu wyprowadzono po dwa wyjścia HDMI 2.1 i DisplayPort 2.1, a w wersji XTX zastosowano trzy 8-pinowe gniazda zasilania (w wersji XT przewidziano standardowy zestaw dwóch gniazd).



XFX Radeon RX 7900 XTX Speedster Merc 310

Modele XFX Radeon RX 7900 XT Speedster Merc 310 i XFX Radeon RX 7900 XTX Speedster Merc 310 to jedne z pierwszych niereferencyjnych modeli dostępnych w sprzedaży. Karty reprezentują niższy segment, więc mogą być ciekawą alternatywą dla referencyjnych modeli AMD.

Do chłodzenia kart wykorzystano autorski cooler, który utrzymano w stonowanej stylistyce. Konstrukcja obejmuje aluminiowy radiator z komorą parową, kilka niklowanych ciepłowodów oraz trzy 100-milimetrowe wentylatory. Na uwagę zasługuje też aluminiowa, żebrowana płytka backplate. Chłodzenie zapewnia niskie temperatury, a przy tym cechuje się całkiem cichą pracą (warto jednak uważać, bo wg testów drugi profil BIOS jest bardzo głośny). Karta nie jest jednak taka mała – całość ma 34,4 cm długości i zajmuje 2,7 slota (XT) lub 2,9 slota (XTX).

Standardowy XFX Radeon RX 7900 XT Speedster Merc 310 został podkręcony do 2175/2535 MHz, ale w sprzedaży dostępna jest też wersja Black Edition przyspieszona do 2220/2560 MHz. XFX Radeon RX 7900 XTX Speedster Merc 310 Black Edition został podkręcony do 2455/2615 MHz. Karty wykorzystują zmodyfikowany projekt laminatu – w modelach XT zastosowano dwa 8-pinowe gniazda zasilania, a w XTX już trzy 8-pinowe.

rozwiń

Wśród zaprezentowanych kart nie ma modeli firmy MSI. Wiemy, że producent przygotowuje niereferencyjne konstrukcje, ale będą one dostępne dopiero na początku 2023 roku.

Ceny kart graficznych Radeon RX 7900 XT i RX 7900 XTX

Początkowo do sprzedaży trafiły głównie referencyjne modele opatrzone naklejkami różnych producentów - wersje XT kosztują około 5249 złotych, a XTX około 5799 złotych. Za niereferencyjne wersje trzeba będzie wyłożyć trochę więcej funduszy (wersje XT kosztują około 5500 - 5700 złotych, a XTX to już często ponad 6000 - 6500 złotych).

Źródło: AMD, ASRock, ASUS, Gigabyte, PowerColor, Sapphire, XFX, ComputerBase