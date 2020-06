Thermaltake nie zważa na brak targów elektroniki użytkowej i prezentuje produkty na swoich wirtualnych targach 2020 Thermaltake Expo June. Na początek coś dla wymagających klientów - zasilacze Toughpower PF1, które wyróżniają się dobrą jakością wykonania i długą gwarancją.

Thermaltake prezentuje zasilacze Toughpower PF1

Seria Toughpower PF1 ma szansę znaleźć się na liście najlepszych zasilaczy dla graczy. Producent przygotował modele o mocy: 650 W, 750 W i 850 W, które wyróżniają się w pełni modularnym okablowaniem – do dyspozycji oddano długie, czarne wiązki z płasko ułożonymi przewodami. Dodatkowym atutem jest certyfikat 80 PLUS Platinum, co oznacza, że ich sprawność energetyczna sięga 92%.

Producent chwali się wysoką jakością wykonania. Modele Toughpower PF1 bazują na jednostronnej płytce drukowanej i wykorzystują wyłącznie porządne, japońskie kondensatory. Taka specyfikacja ma przekładać się na niskie tętnienia napięć (poniżej 30 mV) i dobrą regulację napięć (poniżej 2%).

Do chłodzenia elektroniki wykorzystano 120-milimetrowy wentylator z hydraulicznym łożyskiem. Ciekawostką jest tryb półpasywnego działania (Smart Zero Fan), dzięki któremu przy małym obciążeniu (do 20%) można liczyć na całkowicie bezgłośną pracę wentylatora.

Producent kusi długą gwarancją. To nie będzie tani sprzęt

Modele Toughpower PF1 wyróżniają się też 10-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na temat dostępności jeszcze nie zostały ujawnione, ale zapewne będą to modele aspirujące do wyższej półki, zapewne też tej cenowej. Warto dodać, że od niedawna dostępne są też modele Toughpower PF1 ARGB, które wyróżniają się programowalnym podświetleniem LED.

Źródło: Thermaltake

