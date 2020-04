Dobry i niedrogi zasilacz? Dla niektórych to oksymoron. Firma Cooler Master postanowiła udowodnić, że nie musi tak być – w ofercie producenta pojawiły się usprawnione modele MWE Bronze, które oferują lepsze parametry, przy zachowaniu atrakcyjnej ceny.

Zasilacze Cooler Master MWE Bronze w ulepszonej wersji

Modele MWE Bronze V2 wyglądają podobnie do zwykłych MWE Bronze, które pojawiły się na rynku kilka lat temu i zaliczały się do tańszych zasilaczy. Nadal mamy do czynienia z czarną obudową, a do chłodzenia elektroniki wykorzystano dwunastocentymetrowy wentylator (w tym przypadku z łożyskiem HDB).

Producent zastosował ulepszoną konstrukcję z konwerterami napięcia DC-DC i układem rezonansowym LLC – oferuje ona sprawność przekraczającą 85%, którą potwierdzono certyfikatem 80 PLUS Bronze. Modele MWE Bronze V2 oferują zabezpieczenia OVP, OPP, SCP, UVP i OTP.

Zmieniło się też okablowanie. Nowe zasilacze wykorzystują płaski wiązki, pozwalające na podłączenie wydajnej konfiguracji (mocniejsze modele dysponują dwoma wtyczkami EPS12V i czterema PCIe 6+2 pin).

Nowe zasilacze kuszą atrakcyjną ceną i długą gwarancją

Najważniejsze informacje o zasilaczach Cooler Master MWE Bronze V2:

moc:450 W, 500 W, 550 W, 600 W, 650 W, 750 W

sprawność energetyczna: 80 PLUS Bronze

wentylator: 120 mm (łożysko HDB)

okablowanie: przymocowane na stałe

zabezpieczenia: OVP, OPP, SCP, UVP i OTP

dostępne wtyczki: ATX12V 20+4-pin 1x EPS12V 4+4-pin 1x EPS12V 8-pin (powyżej 600 W) 2x/4x PCIe 6+2 pin 6x/8x SATA 4x MOLEX



Na rynku pojawiło się sześć modeli MWE Bronze V2: 450 W, 500 W, 550 W, 600 W, 650 W i 750 W – ich ceny wahają się od około 230 do około 370 złotych. Za wyborem zasilaczy przemawia długa, 5-letnia gwarancja producenta.

Źródło: Cooler Master

Warto również zobaczyć: