Składasz komputer i zastanawiasz się nad wyborem zasilacza? Koniecznie zapoznaj się z naszym zestawieniem. Wybraliśmy najlepsze modele z różnych segmentów cenowych.

Składając komputer, bardzo często zwracamy uwagę na procesor, kartę graficzną czy pamięć RAM. Największą uwagę przywiązujemy do podzespołów, które mają największy wpływ na wydajność maszyny. Często pomijamy tutaj zasilacz. To duży błąd. Co prawda zasilacz nie wpływa na osiągi komputera, ale może mieć istotne znaczenie jeśli chodzi o jego stabilność działania, hałas, a nawet na rachunki za prąd. Jaki zasilacz do komputera będzie najlepszym wyborem? Zastanawiacie się, jaki zasilacz 750W albo jaki zasilacz 850W? Zerknijcie na nasze polecane zasilacze do komputera.

Ranking zasilaczy do komputera:

Jak wybrać zasilacz do komputera?

Zasilacz to jeden z najważniejszych podzespołów w komputerze, ale jego wybór dla mniej doświadczonych użytkowników może być skomplikowaną sprawą. Na co zwracać uwagę przy zakupie takiego sprzętu?



Zasilacz wygląda niepozornie, ale to od niego w dużej mierze zależy bezawaryjność komputera

Przede wszystkim powinniśmy zacząć od dobrania mocy zasilacza (głównie chodzi o moc dostępną na linii 12 V) do posiadanej lub planowanej konfiguracji. Najlepiej z zapasem na ewentualną modernizację sprzętu. Warto jednak podkreślić, że moc znamionowa zasilacza dotyczy maksymalnego obciążenia jednostki. Zasilacz sam dostosowuje ilość energii dostarczanej do komputera (model o mocy 500 W nie będzie ciągle pobierał 500 W).

Jaki zasilacz do PC? W przypadku słabszych konfiguracji ze zintegrowaną grafiką lub bardzo tanich zestawów do grania spokojnie wystarczy jednostka o mocy 300 – 400 W. W przypadku lepszych zestawów wymagane będzie użycie mocniejszych jednostek – w nowszych komputerach do grania niezbędne okazują się modele o mocy 600 - 700 W, a w topowych, podkręconych konfiguracjach nawet 850 - 1000 W.



Dopłacając do lepszego zasilacza płacimy za lepsze komponenty - wyższą sprawność energetyczną, stabilniejsze napięcia wyjściowe, cichszą pracę wentylatora czy modularne okablowanie

Istotną kwestią jest jakość wykonania zasilacza. Budżetowe modele bazują na podstawowej konstrukcji, która jest tańsza w produkcji, ale zapewnia gorsze parametry i może łatwiej ulec awarii. W przypadku droższych modeli płacimy za lepszą jakość wykonania, a więc też wyższą sprawność energetyczną (oznaczaną certyfikatem 80 PLUS lub Cybenetics), przekładającą się na mniejszy pobór energii, stabilniejsze napięcia doprowadzane do podzespołów, lepszy, cichszy wentylator (często z półpasywnym trybem działania), a przede wszystkim mniejsze ryzyko awarii, co potwierdza też dłuższa gwarancja udzielana przez producenta.

Jakiej firmy zasilacz do komputera? Najlepiej markowe: ADATA/XPG, ASUS/ROG/TUF, be quiet!, Bitfenix, Chieftec/Chieftronic, Cooler Master, Corsair, Deepcool, Endorfy (dawne SilentiumPC), EVGA, Fractal Design, FSP/Fortron, KRUX, LC Power, MSI, NZXT, Phanteks, SeaSonic, SilverStone, SuperFlower, Thermaltake, Zalman. W internecie można napotkać na tzw. czarne listy zasilaczy, które obejmują marki zasilaczy, których należy się wystrzegać.



W lepszych modelach producenci stosują modularne okablowanie, dzięki czemu do zasilacza mozna podłączyć tylko wymagane wiązki zasilające



Najnowsze karty graficzne GeForce RTX 4000 wykorzystują nową wtyczkę PCIe 5.0 16-pin 12VHPWR

Bardzo ważną kwestią jest także okablowanie i dostępne wtyczki zasilające – to właśnie one decydują, jakie podzespoły komputera można podłączyć do zasilacza. Może to mieć znaczenie np. przy zasilaniu mocniejszych procesorów na płytach głównych z dwoma wtyczkami EPS12V czy mocniejszych kart graficznych z kilkoma wtyczkami zasilającymi (w przypadku najnowszych modeli GeForce RTX 4000 zastosowano nową wtyczkę PCIe 5.0 16-pin 12VHPWR). W tańszych, podstawowych zasilaczach okablowanie zostało przymocowane na stałe, ale lepsze jednostki oferują modularne wiązki, które można podłączyć wg zapotrzebowania. Modularne okablowanie ułatwi składanie komputera i poprawi cyrkulację powietrza w obudowie.

Zakup zasilacza to zwykle inwestycja na lata, więc trzeba ją dobrze zaplanować. Warto wziąć pod uwagę zapas mocy i okablowania pod ewentualną modernizację sprzętu. Dobrym pomysłem będzie wybranie droższego, lepiej wykonanego modelu, który zapewni dłuższą pracę bez awarii (najlepiej, na który przysługuje też dłuższa gwarancja). Nie należy też przesadzać, bo najmocniejsze i najlepiej wykonane modele są nieopłacalne i często mogą okazać się po prostu stratą pieniędzy.

SilentiumPC Elementum E2 350W - najtańszy zasilacz do komputera Ocena benchmark.pl









4,5/5 SilentiumPC Elementum E2 350 W to zasilacz dla najsłabszych komputerów, które będą wykorzystywane do domu lub biura – konstrukcja poradzi sobie z konfiguracjami ze zintegrowaną grafiką lub z najsłabszymi kartami graficznymi do gier (do dyspozycji oddano jedną wtyczkę PCIe 6+2 pin). Nie należy tutaj oczekiwać ani rewelacyjnych parametrów, ani wysokiej sprawności energetycznej. Dostępne okablowanie jest dosyć krótkie i obejmuje tylko niezbędne wtyczki. Ta jednostka po prostu ma stabilnie działać. Głównym atutem jest niska cena. Model o mocy 350 W kosztuje około 160 zł. Trochę drożej można znaleźć modele o mocy 450 W i 550 W. Na zasilacze przysługuje 3-letnia gwarancja producenta. Najważniejsze cechy: Moc znamionowa 350 W

Sprawność 80 PLUS

PFC aktywna

Modularny system okablowania nie

Wymiary 140 x 150 x 86 mm

Wentylator 120 mm

Standard ATX 2.3

Gigabyte P450B 450W - tani zasilacz do komputera Ocena benchmark.pl









4,5/5 Gigabyte P450B 450W sprawdzi się w najtańszych zestawach do grania, gdzie przede wszystkim liczy się cena. Nie powinniśmy oczekiwać rewelacji. Jednostka oferuje podstawowe parametry, a zastosowany wentylator niestety nie należy do najcichszych. Na uwagę zasługują taśmowe wiązki i przyzwoity zestaw wtyczek zasilających (jak na tę moc – do dyspozycji oddano m.in. dwie wtyczki PCIe 6+2 pin). Zasilacz wyróżnia się atrakcyjną ceną. Wersja o mocy 450 W kosztuje około 200 złotych, ale dostępne są też mocniejsze wersje: 550 W i 650 W. Producent udziela na sprzęt 3-letniej gwarancji. Najważniejsze cechy: Moc znamionowa 450W W

Sprawność 80 PLUS Bronze

PFC aktywna

Modularny system okablowania nie

Wentylator 120 mm

Standard ATX 2.31

SilentiumPC Vero L3 500W - dobry zasilacz do komputera Ocena benchmark.pl









4,5/5 SilentiumPC Vero L3 500 W to zasilacz legenda, który często jest wybierany do tańszych zestawów ze względu na świetny stosunek możliwości do ceny. Producent zastosował niezłą konstrukcję z konwerterami DC-DC, która zapewnia stabilne napięcia wyjściowe i cechuje się dobrą kulturą pracy. Dodatkowym atutem jest eleganckie, elastyczne okablowanie. Zasilacze SilentiumPC Vero L3 coraz trudniej znaleźć na sklepowych półkach, ale nadal są bardzo atrakcyjną propozycją - model o mocy 500 W kosztuje około 250 zł (w ofercie producenta dostępne były też mocniejsze wersje: 600 W i 700 W). Na zasilacz przysługuje 3-letnia gwarancja producenta. Najważniejsze cechy: Moc znamionowa 500 W

Sprawność 80 PLUS Bronze

PFC aktywna

Modularny system okablowania nie

Wentylator 120 mm

Standard ATX 2.31

be quiet! System Power 10 550W - najlepszy zasilacz do 300 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 be quiet! System Power 10 550W nada się do budowy tańszych zestawów do gier z podstawowymi kartami graficznymi. W środku zastosowano niezłą platformę opartą o konwertery DC-DC, która przekłada się na stabilne napięcia wyjściowe i cichą pracę. Dodatkowym atutem jest długie okablowanie w estetycznym oplocie. be quiet! System Power 10 550W kosztuje niecałe 300 złotych, a za jego wyborem przemawia długa, 5-letnia gwarancja. W sprzedaży dostępne są też mocniejsze wersje: 650 W, 750 W i 850 W. Najważniejsze cechy: Moc znamionowa 550 W

PFC aktywna

Modularny system okablowania nie

Wentylator 120 mm

Standard ATX 2.52

Endorfy Vero L5 600W - zasilacz do komputera do gier Ocena benchmark.pl









4,5/5 Zasilacze Endorfy Vero L5 to następcy legendarnych modeli Vero L3. Jednostki oferują dobre parametry, a do tego cechują się atrakcyjną ceną. W środku zastosowano konstrukcję opartą o tajwańskie kondensatory i konwertery DC-DC, a także cichy wentylator z łożyskiem FDB. Możemy oczekiwać dobrych parametrów i cichej pracy. Model Endorfy Vero L5 600W kosztuje niecałe 300 zł i poradzi sobie z komputerami do grania. Nieco drożej dostępny jest wariant o mocy 700 W. Na obydwie wersje przysługuje jednak tylko 3-letnia gwarancja producenta. Najważniejsze cechy: Moc znamionowa 600 W

Sprawność 80 PLUS Bronze

PFC aktywna

Modularny system okablowania nie

Wentylator 120 mm

SeaSonic G12 GC 550W - dobry tani zasilacz do komputera Ocena benchmark.pl









4,5/5 SeaSonic G12 GC 550W to porządny zasilacz, który powinien spełnić oczekiwania wymagających klientów, którzy wolą dopłacić do trochę lepszego sprzętu. W środku zastosowano konstrukcję opartą o przetworniki rezonansowe LLC, a do chłodzenia wykorzystano cichy wentylator z automatyczną regulacją obrotów. Możemy liczyć na stabilne napięcia wyjściowe oraz wysoką sprawność energetyczną. Dodatkowym atutem są estetyczne, taśmowe wiązki. Producent udziela na sprzęt 5-letniej gwarancji. Wersja o mocy 550 W kosztuje nieco ponad 300 złotych, ale dostępne są też mocniejsze warianty: 650 W, 750 W i 850W. Najważniejsze cechy: Moc znamionowa 550 W

Sprawność 80 PLUS Gold

PFC aktywna

Modularny system okablowania nie

Wentylator 120 mm

Thermaltake Toughpower GF 650W - cichy zasilacz do komputera Ocena benchmark.pl









4,5/5 W naszym zestawieniu nie mogło zabraknąć modelu Thermaltake Toughpower GF, który jest uznawany za jeden z najbardziej opłacalnych zasilaczy ze średniej półki. Uwagę zwraca niezła jakość wykonania - producent postawił na topologię pełnego mostu z układem rezonansowym LLC, synchronicznym prostownikiem (SR) i konwerterami DC-DC. Dobra jakość wykonania przekłada się na stabilne napięcia wyjściowe oraz wysoką sprawność energetyczną z normą 80 PLUS Gold. Naturalnie mamy tutaj do czynienia z wygodnym, modularnym okablowaniem. Zasilacze Thermaltake Toughpower GF sprawdzą się w lepszych zestawach, a przy tym są dostępne w rozsądnej cenie (wersja o mocy 650 W kosztuje około 450 zł). Sporym atutem jest tutaj bardzo długa, 10-letnia gwarancja producenta. Najważniejsze cechy: Moc znamionowa 650 W

Sprawność 80 PLUS Bronze

PFC aktywna

Modularny system okablowania tak

Wentylator 140 mm

Endorfy Supremo FM5 850W - zasilacz do komputera gamingowego Ocena benchmark.pl









4,5/5 Endorfy Supremo FM5 to prawdziwy hit ostatnich miesięcy, który świetnie sprawdzi się przy budowie mocniejszych zestawów. Zasilacze bazują na porządnej konstrukcji z japońskimi kondensatorami i konwerterami DC-DC, a całość uzupełnia cichy wentylator. Nie mogło też zabraknąć długich, płaskich kabelków. Możemy liczyć na bardzo dobre parametry, wysoką sprawność energetyczną (80 PLUS Gold) i niską awaryjność, czego potwierdzeniem jest też długa, 7-letnia gwarancja producenta. Model o mocy 850 W bez problemu poradzi sobie z wydajnymi komputerami do grania, ale w sprzedaży dostępne są też warianty o mocy 750 W i 1000 W. Najważniejsze cechy: Moc znamionowa 850 W

Sprawność 80 PLUS Gold

PFC aktywna

Modularny system okablowania tak

Wentylator 120 mm

Niezawodność MTBF 100 000 h

be quiet! Pure Power 12 M 850W - niedrogi zasilacz z wtyczką PCIe 5.0 Ocena benchmark.pl









4,2/5 be quiet! Pure Power 12 M 850W to jeden z najtańszych zasilaczy oferujący zgodność z ATX 3.0 i kartami graficznymi pod PCI-Express 5.0 (taka jednostka świetnie sprawdzi się w mocnych zestawach z kartami graficznymi GeForce RTX 4080 czy RTX 4090 - można powiedzieć, że to zasilacz gamingowy). Jednostka bazuje na porządnej platformie, wykorzystującej topologię półmostu z układem rezonansowym LLC, synchronicznym prostownikiem (SR) i konwerterami DC-DC. Taka konstrukcja zapewnia stabilne napięcia, wysoką sprawność energetyczną (80 PLUS Gold), a do tego cechuje się bardzo dobrą kulturą pracy. Niezawodność potwierdza bardzo długa, 10-letnia gwarancja producenta. Wersja o mocy 850 W kosztuje około 700 złotych (ta sama konstrukcja stosowana jest też w mocniejszym modelu o mocy 1000 W). Najważniejsze cechy: Moc znamionowa 850 W

Sprawność 80 PLUS Gold

PFC aktywna

Modularny system okablowania tak

Wentylator 120 mm

Standard ATX 3.3 Zobacz recenzję

Thermaltake Toughpower GF3 1000W - zasilacz do mocnego komputera Ocena benchmark.pl









4,5/5 Thermaltake Toughpower GF3 1000W to propozycja dla najbardziej wymagających użytkowników, którzy oczekują porządnego zasilacza do wydajnego komputera. Jednostka jest zgodna z normami ATX 3.0 i PCI-Express 5.0, zatem sprawdzi się w topowych konfiguracjach z kartami graficznymi GeForce RTX 4080 lub RTX 4090. Producent zastosował porządną platformę z obwodami LLC i DC-DC, która przekłada się na stabilne napięcia wyjściowe i wysoką sprawność energetyczną (80 PLUS Gold). Nie bez znaczenia jest też cichy wentylator z półpasywnym trybem pracy Zero RPM (to cichy zasilacz ATX). Thermaltake Toughpower GF3 o mocy 1000 W kosztuje około 1000 zł. W sprzedaży dostępne są też wersje o mocy 650 W, 750 W, 850 W i 1200 W. Thermaltake Toughpower GF3 to najdroższy zasilacz do komputera w naszym zestawieniu, ale jak na sprzęt z górnej półki to całkiem opłacalna propozycja (szczególnie, że przysługuje na nią 10-letnia gwarancja producenta). Najważniejsze cechy: Moc znamionowa 1000 W

Sprawność 80 PLUS Gold

PFC aktywna

Modularny system okablowania tak

Wentylator 140 mm

Standard ATX 3.3

Najlepsze zasilacze komputerowe

Na rynku znajdziemy całą masę dobrych, markowych zasilaczy, które będą spełniać swoje zadanie. Wybór odpowiedniej jednostki zależy jednak od posiadanego lub planowanego komputera.

W tańszych komputerach do grania świetnie sprawdzi się Endorfy Vero L5, który oferuje dobre parametry, a do tego cechuje się niewygórowaną ceną. Jeśli jednak szukacie czegoś do budowy wydajniejszej maszyny, warto będzie dopłacić do lepszego, mocniejszego modelu Thermaltake Toughpower GF z cichszym wentylatorem, modularnym okablowaniem i długą, 10-letnią gwarancją.