Twój Apple Watch też dostanie nowy interfejs. watchOS 26 zaprezentowany

Apple obiecuje, że dzięki systemowi watchOS 26 interfejs zegarków stanie się ładniejszy i inteligentniejszy.

Znaczną część imprezy otwierającej WWDC 2025 poświęcono oczywiście platformie iOS 26, ale Apple nie zapomniał także o innych systemach.

Oprogramowanie na zegarki także objęła zmiana numeracji z generacyjnej na rocznikową, w wyniku czego następcą watchOS 11 został watchOS 26.

watchOS 26 - co nowego?

Podobnie jak pozostałe systemy, watchOS 26 otrzymał nowy interfejs Liquid Glass z elementami imitującymi szkło. Efekt ten jest obecny zarówno na tarczach zegara, jak i w systemowych aplikacjach.

Sztandarowa funkcjonalna nowość w watchOS 26 to Workout Buddy. Jest to głosowy asystent treningu, który ma dostarczać wskazówek motywacyjnych w oparciu o takie dane jak pomiary tętna, tempo, dystans, stan pierścieni aktywności czy osobiste osiągnięcia. Workout Buddy wymaga do działania sparowania z iPhone’em obsługującym Apple Intelligence i nie obsługuje języka polskiego.

Stos inteligentny ma teraz działać w oparciu o więcej typów danych kontekstowych i wyświetlać przydatne widżety wtedy, gdy użytkownik może ich potrzebować. Apple wspomina chociażby, że widżet Pilates wyświetli się, gdy w porze treningu użytkownik dotrze do studia pilates.

Wiadomości w watchOS 26 obsługują teraz funkcję tłumaczenia na żywo, a także mają sugerować akcje w oparciu o kontekst rozmowy (np. włączenie Apple Cash, gdy znajomy poprosi o zrzutkę na prezent). Żadna z tych funkcji nie obsługuje języka polskiego.

Użytkownicy modeli Apple Watch Series 9, Apple Watch Series 10 i Apple Watch Ultra 2 będą teraz mogli odrzucać powiadomienia i połączenia przychodzące, wyciszać alarmy i powracać do tarczy zegarka ruchem nadgarstka.

Inne wspomniane przez Apple’a nowości w watchOS 26 to aplikacja Notatki, dynamiczna zmiana obrazów w tarczy Zdjęcia, odświeżona galeria tarcz na iPhonie czy liczne usprawnienia dla osób niesłyszących i niedosłyszących, w tym generowanie transkrypcji dźwięku przechwytywanego przez iPhone’a.

watchOS 26 - lista Apple Watchów z zapowiedzianą aktualizacją

Nowe oprogramowanie ma zostać udostępnione jesienią (prawdopodopodobnie we wrześniu) na modele:

Apple Watch SE (2. gen.);

Apple Watch Series 6;

Apple Watch Series 7;

Apple Watch Series 8;

Apple Watch Series 9;

Apple Watch Series 10;

Apple Watch Ultra;

Apple Watch Ultra 2.

Zainteresowani mogą już wciąż udział w testach beta, ale trzeba się liczyć z tym, że nowe oprogramowanie może być jeszcze niestabilne.