Premiera iOS 26 na żywo. Gdzie oglądać WWDC 2025?

Apple odlicza godziny do startu tegorocznej imprezy Worldwide Developers Conference. Firma udostępniła już link do transmisji.

Podczas konferencji otwierającej WWDC 2025 zaprezentowane zostaną najnowsze wersje systemów operacyjnych Apple’a. Oczekuje się jednak, że firma zmieni ich nazewnictwo.

Z zakulisowych doniesień Bloomberga wynika, że zamiast systemów iOS 19, iPadOS 19, watchOS 12, macOS 16, tvOS 19 oraz visionOS 3 Apple wypuści platformy iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26, macOS 26, tvOS 26 oraz visionOS 26. Innymi słowy, firma od teraz ma oznaczać swoje systemy rocznikiem, a nie generacją.

Najważniejszą zmianą w iOS 26 i innych systemach ma być nowy interfejs pełen teł imitujących szkło, cieniowania 3D i pastelowych kolorów. Wskazują na to nie tylko liczne przecieki, ale i oficjalne zapowiedzi, bo sama oprawa graficzna WWDC 2025 pokrywa się z plotkami. Dodatkowo slogan promujący tegoroczną konferencję to "Sleek Peek", co jest grą słów nawiązującą do popularnego zwotu "sneak peek" oznaczającego "pierwsze spojrzenie". "Sleek" w kontekście designu oznacza elegancką, nowoczesną i spójną stylistykę.

Transmisja WWDC 2025 ruszy na YouTubie 9 czerwca o 19:00 czasu polskiego.

