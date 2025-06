Wczoraj rozpoczęła się konferencja WWDC, w trakcie której firma Apple zaprezentowała system iPadOS 26. Sprawdzamy co nowego w iPadOS 26. Podsumowujemy nowe funkcje w iPadOS 26, kompatybilność oraz podpowiadamy, kiedy iPadOS 26 będzie dostępny do pobrania.

Nowości w iPadOS 26

Zacznijmy od krótkiego wyjaśnienia nazewnictwa nowego systemu. Apple postanowiło zmienić numerację swoich systemów operacyjnych i w przypadku iPadOS 18 przeskoczono do iPadOS 26. Zmiana dotyczy wszystkich nowych systemów, a numer ma oznaczać rok, w którym będą one najdłużej funkcjonować na rynku.

Zmian i nowych funkcji jest sporo. Pierwsza to nowy unifikowany interfejs Liquid Glass. Elementy systemu przypominają tafle szkła i są przeźroczyste, co znacznie odświeżyło wygląd tego systemu.

Największe wrażenie na wszystkich zrobiły chyba funkcje związane z wielozadaniowością. Tak jak na komputerach z systemem macOS czy Windows, tablety kompatybilne z iPadOS 26 będą obsługiwać widok okien, których rozmiar można dowolnie zmieniać. Co więcej, można je także dowolnie przesuwać po ekranie. Pojawią się również ikony do zamykania, minimalizowania i maksymalizowania okien.

Firma zdecydowała się wprowadzić znaną z komputerów Mac funkcję Exposé, która pozwala na szybkie wyświetlenie wszystkich otwartych okien, a następnie przełączenie się na jedno z nich. Warto też wspomnieć o górnym pasku menu, który ułatwia obsługę systemu i aktywnych aplikacji.

Kolejne nowości dotyczą aplikacji Pliki. Pozwala ona między innymi na oznaczanie folderów kolorami i ich szybkie wyszukiwanie oraz umieszczenie folderów w Docku. Jest także zaawansowany widok eksploratora, który umożliwia wyświetlanie szczegółowych informacji o plikach i folderach.

W iPadOS 26 dostępna będzie także znana z komputerów Mac aplikacja Podgląd, która służy między innymi do edycji plików pdf. Nowością są również Zadania w tle – pobieranie plików oraz realizacja procesów wymagających dużej mocy obliczeniowej będzie mogła odbywać się w tle podczas wykonywania innych rzeczy. Wszystko to sprawia, że iPadOS stał się bardziej podobny do macOS niż iOS.

To oczywiście nie wszystkie nowości, ale zdecydowanie najważniejsze. Poza tym, wprowadzono między innymi nowe funkcje związane z Apple Intelligence, aplikację Telefon oraz usprawniono Wiadomości.

Kiedy premiera iPadOS 26?

Deweloperzy mogą pobrać wersję beta już dziś. Publiczna wersja testowa dostępna będzie w lipcu, a oficjalna wersja pojawi się jesienią tego roku.

iPadOS 26 – kompatybilność

Modele tabletów Apple, na których można zainstalować iPadOS 26:

iPad Pro (M4),

iPad Pro 12.9 ‑ inch (3. generacja i nowsze),

iPad Pro 11 ‑ inch (1. generacja i nowsze),

iPad Air (M3),

iPad Air (M2),

iPad Air (3. generacja i nowsze),

iPad (A16),

iPad (8. generacja i nowsze),

iPad mini (A17 Pro),

iPad mini (5. generacja i nowsze).

Źródło: Apple