We are OFK to gra stworzona przez studio Team OFK, opowiadająca o czwórce przyjaciół, którzy łączą siły, by wydać swoją debiutancką EP-kę i zaistnieć na bezwzględnej scenie Los Angeles. Możesz im w tym pomóc już za nieco ponad 2 tygodnie.

Wirtualny zespół, animowane postaci i prawdziwi artyści

Historia w grze We Are OFK rozpoczyna się wraz z przeprowadzką jednej z głównych bohaterek, Itsumi Saito, do centrum miasta. Dziewczyna jest po zerwaniu ze swoją wieloletnią partnerką i marzy o odniesieniu sukcesu w branży muzycznej. Jednak nie jest to takie proste, gdy na drodze do celu znajduje się mnóstwo przeszkód – długie próby, uciążliwe dojazdy, praca na pełen etat czy kłótnie z przyjaciółmi o teksty piosenek.

Jak prezentuje się produkcja możecie sprawdzić na poniższym zwiastunie:

Gra będzie się składać 5 odcinków. W każdym znajdzie się jeden interaktywny teledysk muzyczny do utworów OFK. Dialogi są czytane przez gwiazdorską obsadę. Uwagę zwracają także autentyczne lokacje z Los Angeles.

Kiedy premiera?

We Are OFK ukaże się 18 sierpnia 2022 roku, wraz z dwoma pierwszymi odcinkami – kolejne będą odblokowywane co tydzień. Produkcja będzie dostępna na PC, PS4, PS5 oraz Nintendo Switch.

Co sądzicie o tego typu grze? Dajcie znać w komentarzach!

Źródło: youtube, steam