Twórcy Dying Light 2 zapowiedzieli, iż przy okazji najnowszej aktualizacji gry, pojawi się również dodatek. „A Huntress and a Hag" wprowadzi do produkcji nowe zadania oraz postać.

Aktualizacja 1.5 w Dying Light 2 będzie tzw. drugim rozdziałem rozwoju gry. Pierwszy z nich, „In the Footsteps of a Nightrunner", pojawił się w czerwcu, przy okazji patcha 1.4. Dla graczy przygotowano wówczas misje, nagrody, próby czasowe oraz dzienne i tygodniowe wyzwania. Techland cały czas pracuje również nad pierwszym fabularnym dodatkiem do gry.

Co nowego pojawi się w Dying Light 2?

Darmowa aktualizacja ma pojawić się za kilka tygodni, zgodnie z zapowiedzią twórców w najnowszym odcinku serii „At the Fisheye”. Pojawi się w niej tajna agentka Shen Xiu, a także nowe zadania z nią powiązane. Firma rzuciła dodatkowo trochę światła na podejście, jakie przyjęła do sezonowo dodawanych zawartości. Wszystkie pojawiające się elementy mają pozostać dostępne w grze bezterminowo.

Nowy rozdział ma wprowadzić też nowe misje, zlecenia, wrogów oraz bronie. Więcej informacji na ten temat pojawi się w nadchodzących tygodniach.

To nie koniec z aktualizacjami

Techland twierdzi, że planuje wypuszczać nowy rozdział co 3-4 miesiące. Każdy z nich ma wprowadzać nową zawartość do Dying Light 2, a także różnego rodzaju poprawki.

Sprawdzicie najnowszy dodatek? Dajcie znać w komentarzach.

