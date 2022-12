Tytan jest największym z księżyców Saturna, jako jedyny posiada też gęstą atmosferę. To na jego powierzchni poza naszą Ziemią można odkryć takie rzeczy jak morza, jeziora i rzeki.

Tytan - podobny do Ziemi?

Tytan jest światem bogatym w węgiel, lecz ubogim w tlen. Jego atmosfera jest gęsta i bardzo aktywna, podobnie do ziemskiej. Obecna jest na nim sezonowa pogoda, opady deszczu i zbiorniki płynów o strukturze podobnej do tych znanych z naszej planety (jeśli wyślemy tam kiedyś bezzałogową misję będzie to raczej łódka niż łazik). Oczywiście nie płynie tam znana nam woda. Skład otoczki Tytana to mglista mieszanina azotu i węglowodorów, pośród której być może znajdują się cząstki będące podstawowym budulcem życia organicznego, czyli aminokwasy. To między innymi dlatego księżyc Saturna (który to swoją drogą jest liderem w ilości posiadanych naturalnych satelitów) jest jednym z możliwych kandydatów na nosicieli prostych form życia w naszym Układzie Słonecznym. Planetolodzy zauważają nawet, że jego skład podobny jest do pierwotnej atmosfery Ziemi.

Webb rzuca okiem

Czekaliśmy latami, aby użyć podczerwieni Webba do badania atmosfery Tytana, w tym jego fascynujących wzorców pogodowych i składu gazowego, a także patrzenia poprzez mgłę, aby badać cechy albedo, czyli jasne i ciemne plany na jego powierzchni. Atmosfera Tytana jest niezwykle interesująca nie tylko ze względu na metanowe chmury i burze, ale też ze względu na to, co może nam powiedzieć o przeszłości i przyszłości Tytana.

Słyszymy od doktora Conora Nixona, planetologa z Centrum Lotów Kosmicznych NASA im. Goddarda. On i jego koledzy korzystając ze zdjęć z Webba i hawajskiego naziemnego teleskopu Kecka wykryli kilka chmur w atmosferze Tytana. Na poniższych zdjęciach widzimy jasne punkty opisane przez naukowców jako chmury. Ich ruch w atmosferze na zdjęciach zrobionych na przestrzeni kilkudziesięciu godzin potwierdził tę hipotezę.

Porównanie obrazu z Webba i Kecka na przestrzeni 30 godzin

Wykrywanie takich chmur ekscytuje naukowców, bo potwierdza poprawność skonstruowanych wcześniej modeli komputerowych. Dodatkowo śledzenie tras przepływu chmur ujawnia wiele meteorologicznych informacji o stanie atmosfery księżyca. Badacze zebrali też odczyty widma za pomocą spektrografu Webba, które po odpowiedniej analizie pozwolą na zbadanie niższych warstw atmosfery Tytana w sposób, w jaki nawet sonda Cassini nie była w stanie tego dokonać. Dzięki temu być może dowiemy się więcej na temat zagadkowego jasnego halo, widocznego w okolicach bieguna południowego księżyca.

Źródło: sci.news