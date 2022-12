30 listopada do stacji kosmicznej Tiangong dolecieli trzej chińscy astronauci z misją Shenzhou-15, którzy przejmą obowiązki od swoich zmienników.

Przyjęcie do Pałacu

Załoga Shenzhou-14 przebywa na stacji kosmicznej od czerwca tego roku finalizując budowę chińskiej stacji kosmicznej. Jej zmiennicy zostali przyjęci na orbicie z otwartymi ramionami, podczas pierwszej rotacji załogi w historii chińskich lotów kosmicznych. Tiangong pozostaje drugą istniejącą placówką orbitalną po ISS, która będzie stale zamieszkana.

Przez tydzień astronauci będą przebywać razem na stacji przekazując sobie informacje dotyczące obowiązków, po czym załoga Shenzhou-14 wróci na Ziemię. „Niebiański Pałac" jest zwieńczeniem prawie dwóch dekad chińskich misji załogowych w kosmos, za początek których można uznać rok 2003. Wówczas były pilot mysliwca Yang Liwei został wysłany na orbitę w niewielkiej kapsule Shenzhou-5 i zyskał sobie tytuł pierwszego chińczyka w kosmosie.

Tajkonauci Shenzhou-15

Dowódcą misji jest 57-letni Fei Junlong, który 17 lat temu był dowódcą drugiego historycznego chińskiego lotu załogowego. Dołączyło do niego dwóch debiutantów, 56-letni Deng Qingming trenujący jako astronauta przez 24 lata, zanim pozwolono mu na pierwszy lot oraz 46-letni Zhang Lu, będący byłym pilotem Sił Powietrznych Chin.

Taikonauci (bo taka nazwa przylgnęła już do azjatyckich astronautów) będą przebywać na stacji przez kolejne 6 miesięcy. Kolejna załoga, która na pokład Tiangong wejdzie w 2023 roku zostanie wybrana spośród kandydatów o wykształceniu naukowym. W skład Shenzhou-14 i 15 wchodzili byli piloci sił powietrznych. Wygląda na to, że Państwo Środka chce maksymalnie wykorzystać potencjał badawczy stacji, gdyż w środowiskach uniwesyteckich ruszyły procesy rekrutacyjne wśród kandydatów ze stopniem co najmniej doktora. Po raz pierwszy rekrutacja jest też możliwa dla chętnych z Hongkongu i Makau.

Oczekuje się, że kolejne zmiany załogi będą przebiegać tak jak do tej pory co pół roku. Miejmy też nadzieję, że podczas tych zmian i dostaw zaopatrzenia Chiny unikną potencjalnie groźnych dla reszty świata sytuacji związanych ze szczątkami rakiet (jak to miało miejsce na początku listopada). Ciekawe co na ten skok technologiczny powiedziałby nieżyjący już przywódca kraju z połowy XX wieku, Mao Zedong, który w swoim czasie ubolewał, że „Chiny nie są w stanie nawet wystrzelić ziemniaka na orbitę".

Źródła: reuters.com, wikipedia