Lubicie przeceny, ale takie z prawdziwego zdarzenia? Weekend limitowanych okazji jest zatem wyprzedażą kierowaną właśnie do was. Sprawdźcie już teraz, co możecie kupić.

Weekend limitowanych okazji w RTV Euro AGD. Warto się pospieszyć

Wystartował Weekend limitowanych okazji w sklepie RTV Euro AGD. Przecenionych produktów nie jest zbyt dużo, ale są to prawdziwe obniżki, więc zdecydowanie warto z nich skorzystać. Tylko jedna uwaga: spieszcie się, bo nie tylko lista urządzeń, ale też liczba sztuk jest limitowana. Na szczęście będzie ich więcej, bo:

pierwsza tura trwa do soboty, 26 września, do godziny 10.00,

druga tura trwa do niedzieli, 27 września, do godziny 10.00,

a trzecia tura trwa do poniedziałku, 28 września, do godziny 10.00.

Oto najciekawsze oferty na Weekend limitowanych okazji

Co można kupić? Telewizory, smartfony, laptopy, monitory, słuchawki, głośniki, smartwatche i najrozmaitsze AGD. Wybraliśmy dla was kilka urządzeń, na przykład…

65-calowy telewizor TCL 65C715 wykorzystuje technologię QLED, zapewniającą znacznie głębszą kolorystykę niż tradycyjne panele LCD bez kropek kwantowych. Do tego obsługuje HDR w dwóch najpopularniejszych formatach, czyli Dolby Vision i HDR10+, a funkcja Motion Clarity PRO gwarantuje nienaganną płynność, co doceni każdy miłośnik dynamicznych filmów akcji czy meczów piłkarskich. Wygodę użytkowania i dostęp do najpopularniejszych aplikacji zapewnia system Android TV, a smukła ramka wokół ekranu stanowi dopełnienie całości. Cena z kodem OKAZJAWEEK2509 wynosi tylko 3299 złotych (taniej o 700 zł).

Wasze zainteresowanie może też wzbudzić smartfon Nokia 5.3 – to stosunkowo niedrogi model, któremu jednak niczego nie brakuje. Ma nowego Androida, całkiem pojemny akumulator (4000 mAh), 6,55-calowy wyświetlacz IPS, poczwórną kamerę z tyłu oraz Snapdragona 665 i 4 GB RAM-u na pokładzie. Krótko mówiąc: działa płynnie, długo i wydajnie. Moduł NFC pozwala płacić zbliżeniowo za zakupy, a czytnik linii papilarnych – zadbać o swoje bezpieczeństwo. Cena z kodem OKAZJAWEEK2509 wynosi tylko 799 złotych (taniej o 100 zł).

14-calowy laptop Acer Swift 3 SF314-42-R4FM to ciekawa propozycja dla mobilnego pracownika, studenta, jak i zwykłego domowego użytkownika. Jego sercem jest niczego sobie układ AMD Ryzen 5 4500U, a towarzyszą mu: 8 GB pamięci RAM i SSD o pojemności 512 GB. W wykonywaniu obowiązków, nauce czy oglądaniu filmów sprawdzi się więc bez zarzutu, a że waży zaledwie 1,2 kg, to jego przenoszenie nie stanowi żadnego problemu. Jest przy tym solidny, za sprawą aluminiowej obudowy, a szybkie WiFi 6 stanowi dopełnienie całości. Cena z kodem OKAZJAWEEK2509 wynosi tylko 2899 złotych (taniej o 250 zł).

Docenione przez użytkowników słuchawki Philips ActionFit TAST702BK/00 również są dostępne w promocyjnej cenie. To całkowicie bezprzewodowe pchełki, kierowane do tych, którzy ulubioną muzykę chcą mieć ze sobą zawsze i w każdej sytuacji. Sprawdzają się także podczas treningów, cechując się dużą wytrzymałością i dobrze trzymając się uszu. Równocześnie zapewniają niezłe brzmienie, skuteczną izolację szumów i przyzwoity, 6-godzinny czas działania. Cena z kodem OKAZJAWEEK2509 wynosi tylko 449 złotych (taniej o 250 zł).

To oczywiście tylko wycinek, a do tego tak jak już napisaliśmy, w sobotę i w niedzielę dodane zostaną kolejne oferty. O tych najciekawszych wam powiemy, ale dobrze zrobicie też, jeśli sami zerkniecie na stronę akcji Weekend limitowanych okazji.

Artykuł powstał we współpracy z RTV Euro AGD.