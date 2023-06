Miejsca na konsoli nigdy dość. Użytkowników systemu Xbox Series X i S być może zainteresuje fakt, że Western Digital wypuszcza na rynek nową licencjonowaną kartę rozszerzeń. Dostępne są warianty 500 GB i 1 TB.

Brak miejsca na dysku to dość powszechny problem trapiący konsolowców – szczególnie, jeśli gramy w kilka tytułów jednocześnie. Użytkownikom Xboksa pomocną dłoń w tej kwestii podaje Western Digital. Firma zaprezentowała właśnie nową kartę rozszerzeń WD_BLACK C50 Expansion Card for Xbox, stworzoną we współpracy z Xboksem.

WD_BLACK C50 oferuje 500 GB i 1 TB dodatkowej przestrzeni dyskowej na przechowywanie gier. Produkt korzysta z technologii Xbox Velocity Architecture.

WD_BLACK C50 Expansion Card – cena i Game Pass w gratisie

Karty utrzymane są w klasycznym wzornictwie serii WD_BLACK, a model C50 pasuje do portu rozszerzeń Xbox Series X/S Storage Expansion Port. Produkt działa w modelu plug and play, co oznacza, że podłączymy go bez konieczności rozkręcania konsoli. W tym przypadku nie trzeba się również martwić o problemy z kompatybilnością – karty są licencjonowane.

WD_BLACK C50 Expansion Card for Xbox kosztuje 599 PLN (w wersji 500 GB) i 799 PLN (w wydaniu 1 TB). Karty właśnie trafiły do sprzedaży i są dostępne na oficjalnej stronie producenta. Dodatkowo każdy nabywca nowej karty Western Digital otrzymuje 1-miesięczny dostęp do subskrypcji Game Pass Ultimate. Ten bonus będzie jednak dostępny tylko dla nowych użytkowników.

