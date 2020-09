Konsole do gier

Ceny konsol Xbox Series X i Xbox Series S należy uznawać za atrakcyjne. Tego samego nie da się jednak powiedzieć o akcesoriach do nich, zwłaszcza o tym najistotniejszym.

Microsoft ujawnił cenę karty rozszerzenia przestrzeni dyskowej do konsol Xbox Series

Przypomnijmy, że Xbox Series X kosztuje 2249 złotych, a za Xbox Series S zainteresowani muszą zapłacić 1349 złotych. Przedstawialiśmy już pełne porównanie specyfikacji nowych konsol, jedną z ważniejszych różnic są tutaj pojemności dysku SSD - odpowiednio 1 TB oraz 512 GB. Od pierwszych zapowiedzi było jasne, jaki gadżet pozwoli cieszyć się większymi zasobami pamięci. Tajemnicą pozostawała jego cena. Dziś ją rozwiązano.

Oficjalna karta rozszerzenia przestrzeni dyskowej do konsol Xbox Series została wyceniona na 1059 złotych. Microsoft przygotował ją we współpracy z firmą Seagate. Karta ma pojemność 1 TB i wedle zapewnień gwarantuje wydajność równą tej, jaką cechują się wbudowane w konsole dyski SSD. Z jednej strony trudno mówić o wielkim szoku przy takich parametrach i przeznaczeniu, z drugiej to niemal połowa ceny Xbox Series X i niewiele mniej niż cena Xbox Series S.

Czy Seagate Storage Expansion Card można zastąpić?

Najważniejsze pytanie nasuwa się tutaj od razu. Obydwie konsole obsługują także standardowe dyski zewnętrzne, które można będzie podłączyć pod USB 3.1. Jest jednak coś, o czym trzeba pamiętać.

Nowe gry przygotowane i zoptymalizowane pod Xbox Series X i Xbox Series S trzeba będzie zainstalować na wbudowanym SSD lub na Seagate Storage Expansion Card. Inne nośniki mogą zatem posłużyć tylko i aż do posiadanych w kolekcji starszych gier.

Ceny akcesoriów do Xbox Series X i Xbox Series S

Poznaliśmy też ceny innych akcesoriów. Te nie są już tak wysokie, ale osobom kompletującym większy pakiet w końcowym rozrachunku uzbiera się całkiem pokaźna suma. A przecież nie jest to katalog zamknięty, będzie systematycznie rozbudowany.

karta rozszerzenia pamięci Seagate - 1059 złotych

kontroler bezprzewodowy - 269 złotych

Kontroler bezprzewodowy + adapter bezprzewodowy do urządzeń z systemem Windows 10 - 319 złotych

podstawka do ładowania do kontrolera - 199 złotych

uniwersalna ładowarka stojąca do kontrolera - 199 złotych

akumulator + przewód USB-C - 109 złotych

Co sądzicie o cenach akcesoriów do Xbox Series X i Xbox Series S? Ciekawi jesteśmy przede wszystkim opinii o najdroższym z gadżetów. Planujecie jego zakup w przypadku sięgania po któregoś z nowych Xboxów?

