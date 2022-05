WhatsApp nareszcie doczekał się aktualizacji wprowadzającej Reakcje emoji. Ruszyło jej udostępnianie na wszystkich platformach.

WhatsApp dostaje Reakcje emoji

Trochę to trwało, ale nareszcie są. W aplikacji WhatsApp pojawiły się Reakcje emoji, umożliwiające szybkie wyrażenie opinii na temat wiadomości – podobnie jak ma to miejsce w Messengerze czy Instagramie. Nie jest to może zmieniająca życie funkcja, ale miły dodatek – na pewno tak.

Przy około 2 miliardach użytkowników WhatsApp jest jednym z najpopularniejszych komunikatorów na świecie. Jest też jednym z ostatnich, które otrzymują Reakcje emoji. W tym tygodniu rusza jednak nareszcie udostępnianie tej funkcji: zarówno w rozwojowej, jak i stabilnej wersji, na systemy Android, iOS, Windows i macOS.

Na początek dostępnych jest sześć reakcji: kciuk w górę, serduszko, płacz ze śmiechu, otwarte usta, smutna buźka oraz złożone ręce. Jak widać, brakuje kciuka w dół czy też buźki przedstawiającej złość. Meta – do której należy WhatsApp – zapowiada jednak, że w przyszłości obsługiwane będą wszystkie emoji (także z innymi kolorami skóry).

To nie koniec zmian na WhatsAppie

Pomimo olbrzymich pieniędzy stojących za projektem i sporej popularności, WhatsApp zmienia się bardzo powoli – w porównaniu do Messengera czy Telegrama. Wygląda jednak na to, że coś nareszcie ruszyło. Oprócz wprowadzenia Reakcji emoji komunikator doczekał się także dwóch innych zmian:

grupy mogą teraz liczyć nawet 512 członków,

udostępniane pliki mogą „ważyć” nawet 2 GB.

Dodajmy dla porządku, że w pierwszym przypadku limit został podwojony, w drugim zwiększony aż 20-krotnie. Dodatkowo pojawił się licznik wskazujący czas potrzebny na wczytanie lub pobranie danych.

Źródło: WhatsApp Blog, Engadet, XDA-developers