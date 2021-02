70mai A500S Dash Cam Pro Plus+to jeden z najlepszych wideorejestratorów do 370 zł, a w zestawie z tylną kamerą RC06 również do 460 zł. Filmy przednie mają bardzo wysoką jakość w dzień i w nocy. Kamera samochodowa ma też GPS, Wi-Fi, tryb parkingowy i wyraźny wyświetlacz. Test.

Test 70mai A500S Dash Cam Pro Plus+

Wstęp będzie krótki, bo nie ma sensu tego przedłużać: jeśli chcesz kupić bardzo dobrą kamerę samochodową za około 370 zł, to po prostu wybierz 70mai A500S Dash Cam Pro Plus+. A jeśli potrzebujesz dodatkowo kamery tylnej, to kup zestaw za około 460 zł. Szansa, że się zawiedziesz, jest bardzo mała.

Dobra jakość wideo z przodu i z tyłu, menu, aplikacja i komunikaty głosowe po polsku, wbudowany GPS, sterowanie za pomocą telefonu przez Wi-Fi, 24-godzinny aktywny tryb parkingowy, wysoka jakość wykonania, niska cena i garść innych zalet. Wszystko to daje nam 70mai A500S Dash Cam Pro Plus+ Rear Cam Set. Zapraszam do recenzji.

70mai A500S czy A800?

Na początku warto podkreślić jedną kwestię. Funkcjonalność wideorejestroatora 70mai A500S Dash Cam Pro Plus+ jest bardzo zbliżona do tego, co oferuje testowana przeze mnie kamera 70mai A800, ale są też pewne różnice. A500S jest w pełni przetłumaczona na język polski, a A800 nie jest (dopiero A800S dodaje nasz język w komunikatach głosowych).

Jednak A800 oraz A800S nagrywają filmy 4K z przodu i mają większy wyświetlacz. 70mai A500S rejestruje wideo w rozszerzonej rozdzielczości 2,7K (dokładnie 2592 x 1944 px). Tylna kamera w każdym z tych przypadków jest taka sama: RC06. Każda z tych kamer ma też GPS, ADAS, identyczne akumulatory i obiektywy o tej samej jasności (choć różniące się budową). Słowem, jeśli wystarczą Ci filmy 2,7K, to A500S będzie równie dobra, a nawet lepsza, bo jest tańsza.

Obudowa i ergonomia

70mai A500S ma charakterystyczną, ścięta bryłę, dzięki której kamerę można zamontować tuż przy samej szybie, na płaskim, cienkim uchwycie. Zaleta jest oczywista - nie zasłania widoku tak bardzo, jak kamery z klasycznym uchwytem.

Zaletą jest też to, że taśmy dwustronnej nie przyklejamy bezpośrednio do szyby, lecz do folii elektrostatycznej, która przyciągana jest do szkła, bez użycia kleju. Dzięki temu możemy wielokrotnie przenosić wideorejestrator między samochodami. W komplecie znajdziemy kilka takich folii, a także zapasowe taśmy dwustronne.

Obiektyw i sensor umieszczone są w obrotowym module, którego kąt możemy dopasować do pochylenia szyby przedniej w samochodzie. Sam obiektyw jest szklany i ma jasność f/1.8. W tym samym module wbudowano diodę informującą o aktywności kamery.

Od strony kierowcy umieszczono 2-calowy wyświetlacz oraz przyciski. Cztery z nich służą do obsługi menu i podstawowych funkcji kamery, a piąty do wyłączania ekranu. Kamera włącza się i wyłącza samoczynnie, po przekręceniu kluczyka w stacyjce pojazdu.

Na prawym boku znajdziemy port micro USB do zasilania, AV IN do podłączania kamery tylnej oraz slot na kartę microSD.

Obudowa wideorejestratora jest minimalistyczna i wykonana w większości z matowych tworzyw sztucznych. Jej jakość oceniam pozytywnie - brak luzów, nic nie skrzypi, nie trzeszczy i nie wibruje (pod warunkiem prawidłowego zamocowania w uchwycie).

W podobnej stylistyce utrzymana jest też kamera tylna. Czarna, matowa, z regulowanym pochyleniem obiektywu, a do tego mała i lekka. Nie zasłania nadmiernie widoku przez tylną szybę. Przewód kamery wstecznej ma długość około 5,5 metra.

W komplecie dostajemy też oczywiście mały zasilacz samochodowy, z dwoma portami USB oraz przewodem micro USB o długości niespełna 3,5 metra.

Menu oraz komunikaty głosowe po polsku

Po pierwsze kamera A500S (oraz wkrótce też A800S) mówi po polsku. Są to oczywiście proste komunikaty głosowe, takie jak: rozpocznij awaryjne nagrywanie wideo, zakończono nagrywanie, włóż kartę pamięci, podłącz przewód ładowarki samochodowej itp.

My jednak nie możemy wydać komendy “nagraj wideo”, bo słynnego “rikord widioł” nie ma w funkcjach kamery. Chodzi o to, że obce akcenty lub dźwięki radia oraz muzyki w samochodzie mogły utrudniać rozpoznanie tej komendy.

Wyświetlacz jest dość mały, ale ma dobre kąty widzenia (obraz jest wyraźny z każdej strony). Podstawowe informacje zaprezentowane są w postaci ikon, przypisanych do poszczególnych przycisków. Od lewej strony: włączanie i wyłączanie mikrofonu (lub przełączanie widoku z kamer), nagrywanie awaryjne (jest też oczywiście automatyczny zapis awaryjny), galeria filmów i zdjęć oraz ustawienia główne. Na górze widoczna jest też data i czas, ikona Wi-Fi oraz migająca kropka informująca o nagrywaniu.

Opcje w ustawieniach są również pogrupowane w odpowiednie kategorie:

Ustawienia wideo - czułość awaryjnego zapisu, nadzór parkowania (tylko z odpowiednim przewodem), czas nagrywania (1, 2, 3 minuty), archiwizacja wideo (kompresja), rozdzielczość wideo, odporność na miganie (50, 55, 60 Hz), WDR (większa dynamika tonalna), prędkość/szerokość (zapis danych z GPS)

- czułość awaryjnego zapisu, nadzór parkowania (tylko z odpowiednim przewodem), czas nagrywania (1, 2, 3 minuty), archiwizacja wideo (kompresja), rozdzielczość wideo, odporność na miganie (50, 55, 60 Hz), WDR (większa dynamika tonalna), prędkość/szerokość (zapis danych z GPS) Ustawienia systemowe - konfiguracja Wi-Fi, nagrywanie dźwięku, ADAS (asystent podczas jazdy), czas włączonego wyświetlacza (domyślnie zawsze włączony), głośność, automatyczne wyłączanie, czas, data, przypomnienie o czasie jazdy (przydatne dla kierowców zawodowych)

- konfiguracja Wi-Fi, nagrywanie dźwięku, ADAS (asystent podczas jazdy), czas włączonego wyświetlacza (domyślnie zawsze włączony), głośność, automatyczne wyłączanie, czas, data, przypomnienie o czasie jazdy (przydatne dla kierowców zawodowych) Sformatuj kartę pamięci

Przywróć ustawienia fabryczne

Pobierz aplikację - wyświetla kod QR z linkiem do sklepu

- wyświetla kod QR z linkiem do sklepu Aktualizacja systemu

Informacje - wersja oprogramowania kamery

Korzystanie z ustawień na kamerze jest proste i intuicyjne.

Aplikacja po polsku

Tak naprawdę nie trzeba zbyt wiele ustawiać w kamerze, bo większość funkcji można ustawić za pomocą aplikacji na telefon. Nosi ona nazwę 70mai, jest darmowa i przetłumaczona na język polski.

Mamy tutaj podgląd kadru z wideorejestratora, wygodny dostęp do albumu filmów i zdjęć oraz oczywiście możliwość szybkiej zmiany ustawień. Innymi słowy nie trzeba ręcznie wpisywać daty, godziny itp, można to zrobić automatycznie, po połączeniu z telefonem.

W praktyce aplikacja przydała mi się bardzo przy pierwszej konfiguracji kamery, a później korzystałem z niej sporadycznie. Jej obsługa jest łatwa i bezproblemowa.

Warto dodać, że instrukcja obsługi też jest po polsku.

GPS, tryb parkingowy, asystent pasa, asystent ruszania

Wbudowany odbiornik GPS pozwala rejestrować położenie geograficzne pojazdu oraz prędkość poruszania w danej chwili. W aplikacji na telefon można też zsynchronizować trasy przejazdów i wyświetlić je na mapie. Zaznaczę, że rejestracja prędkości jest opcjonalna - można ją wyłączyć ;).

Tryb parkingowy wymaga dokupienia przewodu 70mai Hardwire Kit UP02 (około 80 zł) i podłączenia go do instalacji elektrycznej samochodu. W czasie postoju wideorejestrator A500S działa w trybie czuwania i aktywuje nagrywanie po wykryciu wstrząsu (np. kolizji lub innego uderzenia). Trzeba podkreślić, że nagrywany jest obraz z obu kamer - zarówno z przodu, jak i z tyłu.

W dodatku kamera powiadomi nas głosem, że takie zdarzenie miało miejsce, gdy wejdziemy do samochodu i przekręcimy kluczyk. Dzięki temu będziemy mieć informację o potencjalnej stłuczce, nawet gdy jej nie zauważymy. To całkiem przydatna funkcja.

Niektórym kierowcom może też przydać się technologia ADAS. Dzięki niej kamera monitoruje linie na jezdni i informuje o ich przekroczeniu. Może też dać znać, że samochód przed nami ruszył - dobra opcja dla tych, którzy tracą koncentrację na światłach.

Kamera przednia 70mai A500S Dash Cam Pro Plus+ spisuje się bardzo dobrze w dzień i w nocy.

Jakość filmów - z przodu super, z tyłu może być

70mai Dash Cam Pro Plus+ A500S w kamerze przedniej ma sensor Sony IMX335 oraz funkcję WDR. Dzięki nim możemy realnie liczyć na znakomitą jakość obrazu. Filmy przednie nagrane w dzień są ostre, szczegółowe, wyraźne i bez problemu umozliwiają odczyt numerów rejestracyjnych, znaków i napisów. Nawet wideo nagrane pod światło jest dość czytelne. Zresztą zobaczcie poniższe filmy i oceńcie sami.

Uwaga! Z powodu kompresji obrazu na YouTube realna jakość filmów nagrywanych przez tę kamerę, jest lepsza.

Nawet w nocy obraz jest wystarczająco jasny i wyraźny. Co prawda szansa na nagranie numerów samochodów jadących szybko z naprzeciwka jest mała (zbyt mocne rozmycie), ale numery pojazdów jadących w tym samym kierunku powinny być widoczne.

Nawet gdy jedziemy poza miastem i droga oświetlona jest tylko reflektorami samochodu, obraz na filmach jest wystarczająco szczegółowy, by nagrać to co działo się nawet kilkadziesiąt metrów przed pojazdem.

Sytuacja zmienia się trochę, gdy przejdziemy do omawiania jakości kamery tylnej RC06. W moim odczuciu filmy tylne nagrane w dzień, mimo, że są lekko nieostre, mniej szczegółowe i nie tak jasne, wystarczają do nagrania tego co działo się za pojazdem. Można zarejestrować numery rejestracyjne samochodów oddalonych o kilka metrów. Można nagrać kto wjechał nam w tył, bo się zagapił.

Wadą jest słaba praca “pod słońce”. Wtedy obraz dość mocno się przyciemnia (brak WDR z tyłu lekko dokucza).

Uwaga! Z powodu kompresji obrazu na YouTube realna jakość filmów nagrywanych przez tę kamerę, jest lepsza.

W nocy filmy tylne nagrane w mieście nie są już tak szczegółowe jak w przypadku nagrań z przedniej kamery. Poza miastem, czyli przy słabym oświetleniu, sytuacja także ulega pogorszeniu. Innymi słowy moduł tylny przydaje się, ale tylko w dzień, albo na dobrze oświetlonych ulicach miasta. Kamera RC06 pełni też doskonałe uzupełnienie trybu parkingowego. Dzięki niej można uwiecznić zdarzenie, które miało miejsce z tyłu auta.

Nawet w trybie nagrywania z obu kamer jednocześnie rozdzielczość wynosi 2592x1944 px (30 kl/s) z przodu oraz 1920x1080 px (25 kl/s) z tyłu.

Czy warto kupić 70mai A500S Dash Cam Pro Plus+? Opinia

Sama kamera przednia 70mai A500S Dash Cam Pro Plus+ kosztuje około 370 zł. Za te pieniądze oferuje bardzo dobrą, wręcz wzorową jakość nagrań w dzień, a także dobrą jakość w nocy. Ma wbudowany GPS, tryb parkingowy, komunikaty głosowe po polsku, zapisuje historię trasy oraz może być sterowana przez Wi-Fi, za pomocą telefonu. Przedniej kamerze A500S za daję ocenę 4,5/5. Za niewiele ponad 350 zł jest godna polecenia.

Tylna kamera 70mai RC06 spisuje się w miarę nieźle w dzień, ale w nocy jej przydatność jest znacznie mniejsza. Wraz z nią cena zestawu to około 460 zł.

Jeśli nie czujesz “ciśnienia” na kupno tylnej kamery do samochodu, to sam model 70mai A500S polecam w stu procentach szczerze. To znakomity, funkcjonalny i solidny wideorejestrator.

Gdzie kupić wideorejestrator 70mai A500S Dash Cam Pro Plus+?

Ta kamera samochodowa pochodzi z oficjalnej dystrybucji, z dostawą z Polski oraz posiada pełną gwarancję realizowaną w Polsce.

70mai A500S Dash Cam Pro Plus+ Rear Cam RC06 Set - ocena

nagrywanie filmów z przodu i z tyłu pojazdu

bardzo dobra jakość wideo z kamery przedniej A500S

wbudowany GPS (lokalizacja, prędkość, historia trasy)

tryb parkingowy (ze stałym zasilaniem)

komunikaty głosowe po polsku

prosta instalacja i obsługa

sterowanie za pomocą telefonu przez Wi-Fi

nagrywanie filmów w pętli

długie przewody (3,5 + 5,5 m)



przeciętna jakość nagrań z kamery tylnej

94% 4,7/5

