Wydawało się, że Wiedźmin 3: Dziki Gon będzie powoli odchodzić na emeryturę. Okazało się jednak, że w 2019 roku ponownie dostarczył grupie CD Projekt wielu powodów do radości.

2019 rok świetny dla CD Projekt i gry Wiedźmin 3: Dziki Gon

Z wydanego dziś komunikatu dowiedzieliśmy się, że w 2019 roku grupa CD Projekt osiągnęła ponad 521 mln zł przychodów ze sprzedaży. To wynik o 44% wyższy niż w 2018 roku. Jednocześnie można mówić o zysku netto na poziomie 175 mln zł.

Największą zasługę ma w tym oczywiście Wiedźmin 3: Dziki Gon. Pomogła premiera wersji na konsolę Nintendo Switch, ale z pewnością nie była decydująca. Wiedźmin 3: Dziki Gon sprzedawał się zdecydowanie lepiej niż w trzech poprzednich latach, a królowała wersja na PC, na którą przypadło aż 53% ogólnej sprzedaży.

„Zarówno od strony poziomu sprzedaży jak i wyniku netto Grupy czwarty kwartał 2019 roku był najlepszą końcówką roku w naszej historii. Jesteśmy bardzo zadowoleni z niesłabnącej popularności Wiedźmina 3 – tym bardziej, że już za kilka tygodni gra skończy 5 lat. Wciąż docieramy do nowych fanów – w październiku ubiegłego roku zadebiutowaliśmy z nią na Nintendo Switch, z kolei GWINT w tym samym miesiącu trafił na urządzenia z systemem iOS. Bardzo dobra sprzedaż Wiedźmina i premiery na nowych dla nas platformach przyczyniły się do poprawy naszych wyników i rentowności netto Grupy, która w ubiegłym roku wzrosła do 34%.” – Piotr Nielubowicz, Wiceprezes Zarządu CD PROJEKT ds. finansowych

Wiedźmin 3: Dziki Gon znów rozchwytywany. Powód nie jest tajemnicą

Ekipie CD Projekt RED należy oddać, że wykonali tu ogrom pracy i Wiedźmin 3: Dziki Gon jest bardzo dobrą grą. Podkreślano to zresztą już wielokrotnie. Jeszcze przed przedstawieniem raportu finansowego pewne było, że wyniki wygenerowane przez ten tytuł będą wysokie. Można było tylko zastanawiać się, jak bardzo.

Pisaliśmy chociażby o tym, iż gra pobiła rekord popularności na Steam dopiero niedawno, 4,5 roku po premierze i odnotowała ogromny wzrost zainteresowania w USA. Powód? I o nim wspominano. To premiera i niezwykle ciepłe przyjęcie serialu Wiedźmin od Netflix.

Ten rok może być dla CD Projekt równie udany, jeśli nie lepszy. Nadciąga bowiem Cyberpunk 2077. Premiera, po niedawnym opóźnieniu, ma odbyć się 17 września.

Źródło: cdprojekt

