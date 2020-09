Im więcej produktów kupisz, tym większy rabat otrzymasz na najtańszy z nich. Brzmi dobrze? Sprawdź więc, na co możesz zapolować przy okazji akcji Wielorabaty w RTV Euro AGD.

Wielorabaty w RTV Euro AGD. Kupujesz więcej, oszczędzasz więcej

Trwa akcja Wielorabaty w RTV Euro AGD. Nie ma się co rozpisywać – lepiej po prostu zajrzeć do sklepu i znaleźć dla siebie jakieś świetne sprzęty. Najkrócej tylko podsumujmy na czym to polega, a możliwości masz następujące:

kup 2 produkty, a na najtańszy dostaniesz 22% rabatu,

kup 3 produkty, a na najtańszy dostaniesz 44% rabatu,

kup 4 produkty, a na najtańszy dostaniesz 77% rabatu,

kup 5 produktów, a najtańszy dostaniesz za symboliczny 1 zł.

Z promocji możesz skorzystać zarówno robiąc zakupy w sklepie internetowym euro.com.pl, jak i w sklepach stacjonarnych tej sieci. Rabat zostanie naliczony automatycznie, więc nie musisz pamiętać o żadnym kodzie lub czymś tego rodzaju. Akcja trwa do czwartku, 17 września.

Na „wielorabaty” możesz liczyć w przypadku zakupu urządzeń z kilku konkretnych kategorii: to telewizory, smartfony i gadżety oraz małe i duże AGD wolnostojące i do zabudowy. Przejrzeliśmy ofertę i bez trudu znaleźliśmy kilka produktów wartych zakupu właśnie w RTV Euro AGD.

Nowy telewizor? To może któryś z tych?

Samsung UE65TU8502U to stosunkowo niedrogi telewizor, który potrafi zaskoczyć oferowaną jakością. Na jego 65-calowym ekranie wyświetlany jest ostry i pełen szczegółów obraz o rozdzielczości 4K, a technologia Dual LED zapewnia wyraziste kolory i duży kontrast, między innymi poprzez dostosowywanie temperatury barwowej podświetlenia do treści. Jest też HDR, jest specjalny tryb dla graczy i jest też system Smart TV z bogatą kolekcją aplikacji i funkcji inteligentnych. Jego cena wynosi 2699 złotych.

Sony KD-55XH9096 jest nieco mniejszy, bo mówimy tu o ekranie w formacie 55 cali, ale ma za to wiele innych atutów. Po pierwsze: pełne podświetlenie, zapewniające jeszcze wyższy kontrast. Po drugie: 100-hercowy panel, co doceni każdy kibic, gracz i miłośnik dynamicznych filmów akcji. Po trzecie: HDR w formacie Dolby Vision. I wreszcie po czwarte: system Android TV na pokładzie, który doskonale współpracuje ze smartfonami, a i bez nich ma sporo do zaoferowania. Jego cena wynosi 4299 złotych.

Gadżety małe i duże w niskich cenach

Samsung Galaxy M21 to naszym zdaniem najlepszy telefon do 1000 złotych. Lista jego atutów jest naprawdę długa, dlatego żeby cię tu długo nie trzymać wymienimy tylko trzy (no, może cztery). Są nimi mianowicie: duży i jasny ekran AMOLED o rozdzielczości FullHD+, akumulator 6000 mAh gwarantujący 2-3 dni pracy na ładowaniu oraz wyśmienite aparaty z przodu i z tyłu. Nie zabrakło też modułu NFC, dzięki czemu można wygodnie płacić w sklepie bez wyjmowania portfela z kieszeni. Jego cena wynosi 899 złotych.

Garmin Vivoactive 4 nie należy do najtańszych smartwatchów, ale daleko mu też do tych najdroższych modeli. To zaś, co jest w tym wszystkim najważniejsze, to że jego zakup jest po prostu opłacalny. Gadżet świetnie sprawdza się jako zegarek na co dzień, wyświetlając aktualną godzinę i powiadomienia ze smartfona oraz umożliwiając płatności zbliżeniowe i sterowanie odtwarzaniem na Spotify. To też dobry smartwatch dla aktywnych, z wieloma trybami treningowymi, monitorem pulsu i energii oraz GPS-em. Jego cena wynosi 1299 złotych.

Sharp KC-G50EUH to już coś z zupełnie innej beczki. Jest to mianowicie oczyszczacz powietrza z funkcją jego nawilżania. Krótko mówiąc: to wydajny sprzęt, który potrafi szybko poprawić jakość powietrza w pokoju, a przez to pozytywnie wpłynąć nie tylko na twoje zdrowie, ale też samopoczucie. Radzi sobie nie tylko z najrozmaitszymi pyłkami, ale też uciążliwymi zapachami, a dzięki trybowi nocnemu możesz z niego korzystać nawet wtedy, gdy kładziesz się spać. Jego cena wynosi 2499 złotych.

Z wielorabatów możesz skorzystać, rzecz jasna, także w przypadku wielu innych produktów – są ich setki. Wszystkie je znajdziesz na oficjalnej stronie akcji.

Artykuł powstał we współpracy z RTV Euro AGD.