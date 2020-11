Osoby lubiące nietypowe smartfony z pewnością nie przeszły obojętnie obok zapowiedzi LG Wing. Polski oddział producenta ujawnił, na jaki wydatek powinni nastawiać się zainteresowani jego zakupem.

Polska cena LG Wing ujawniona

LG Wing jest zaliczany do dość systematycznie rozszerzającego się grona składanych smartfonów, chociaż niektórzy mogą to kwestionować. Konstrukcja LG Wing jest naprawdę oryginalna. Faktycznie pozwala na szybką zmianę dostępnej powierzchni roboczej, ale zdecydowano się tutaj na rozwiązanie umożliwiające obracanie głównego ekranu o 90 stopni. Jeśli się na to zdecydujemy otrzymujemy dostęp do drugiego, mniejszego ekranu ukrytego pod spodem.

Chociaż premiera LG Wing odbyła się we wrześniu do tej pory nie wspominano o dokładnej dacie startu sprzedaży oraz cenie. Właśnie się to zmieniło, ponieważ LG Wing trafił do oficjalnego sklepu internetowego producenta, w którym został wyceniony na 4799 złotych.

Można zakładać, że to pewna informacja. Nie tylko z uwagi na źródło, ale też z racji faktu, że dokładnie taką samą cenę zasugerował jeden z operatorów. Z drugiej strony zastanawiające jest to, iż oficjalnie nie ogłoszono startu sprzedaży czy przedsprzedaży. Być może wkrótce się to zmieni.

Czy LG Wing jest drogi?

Jak podchodzić do wymienionej kwoty? To dość trudne pytanie, ponieważ LG Wing tak naprawdę nie ma konkurencji, to jedyny smartfon o takiej konstrukcji. Wydaje się, że cena mogła wyglądać gorzej. LG Wing jest tańszy niż takie składane smartfony jak Galaxy Z Fold, Galaxy Z Fold 2, HUAWEI Mate Xs czy nawet Motorola Razr 5G.

Warto przypomnieć najważniejsze punkty specyfikacji. Poza dwoma ekranami (P-OLED 6.8 cala oraz G-OLED 3.9 cala), LG Wing został wyposażony w ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 765G, 8 GB RAM, 128 GB pamięci wewnętrznej, potrójny aparat fotograficzny 64 Mpix + 13 Mpix, 117˚ + 12 Mpix, 120˚ oraz baterię 4000 mAh z szybkim i bezprzewodowym ładowaniem. Jest przy tym gotowy do obsługi sieci 5G.

Mogą pojawiać się liczne pytania związane z tak oryginalną konstrukcją. Odpowiedzi na przynajmniej część z nich szukajcie w naszym artykule, który przygotowaliśmy po naszym pierwszym kontakcie z LG Wing.

Źródło: LG

Warto zobaczyć również: