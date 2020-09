LG Wing to smartfon z dwoma ekranami, z których jeden obraca się o 90 stopni. Wedle producenta zastosowanie takiego rozwiązania da użytkownikom mnóstwo nowych możliwości.

LG Wing to smartfon z dwoma ekranami, jakiego jeszcze nie było

Główny ekran mierzy tutaj 6.8 cala i to właśnie on jest obracany. Pod spodem kryje się mniejszy ekran o przekątnej 3.9 cala i ten osadzony jest już nieruchomo. Na obydwu można będzie wyświetlić poszerzony widok jednej aplikacji lub w razie konieczności korzystać z dwóch różnych aplikacji. Jakie konkretnie korzyści ma to zapewnić?

Producent podaje sporo przykładów, między innymi możliwość oglądania filmów w trybie pełnoekranowym, a jednocześnie wyszukiwania informacji w Internecie czy prowadzenie czatu ze znajomymi. Podczas jazdy samochodem na głównym ekranie można wyświetlić mapę, a na dodatkowym zobaczyć np. informacje o połączeniach. Dwa wyświetlacze mają być pomocne również przy korzystaniu z platform streamingowych, grania czy robienia zdjęć i rejestrowania materiałów wideo. Mówiąc najprościej, przynajmniej wedle zapowiedzi, konstrukcja LG Wing to coś więcej niż sztuka dla sztuki.

Specyfikacja LG Wing wygląda obiecująco

Oryginalne konstrukcje stanowią niekiedy przykrywkę dla słabych specyfikacji. Tutaj tego nie ma, parametry LG Wing pozwalają określać go mianem bardzo solidnego smartfona i z pewnością pozwolą na szybką i komfortową pracę. Producent postawił bowiem na ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 765G i 8 GB RAM.

W zależności od wersji będzie trzeba dopisać do tego 128 GB lub 256 GB pamięci wewnętrznej, które da się rozszerzyć o kartę microSD. Na pierwszy rzut oka trudno narzekać też na baterię czy zaplecze komunikacyjne. Dość mocno akcentowane są również aparaty fotograficzne. Główny składa się z trzech obiektywów i dysponuje funkcjami wzorowanymi na tych widywanych w gimbalach, takich jak joystick do kontrolowania zawartości kadru, blokada minimalizująca drżenie i rozmycia, tryb śledzenia czy tryb perspektywy pierwszej osoby.

Android 10

główny ekran: P-OLED FullVision, 6.8 cala o rozdzielczości 2460 x 1080 pikseli

dodatkowy ekran: G-OLED, 3.9 cala o rozdzielczości 1240 x 1080 pikseli

ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 765G

8 GB RAM

128 GB / 256 GB pamięci wewnętrznej + czytnik kart microSD

aparat główny 64 Mpix z OIS, f/1.8 + 13 Mpix ultraszerokokątny 117°, f/1.9 + 12 Mpix ultraszerokokątny 120°, f/2.2

aparat przedni 32 Mpix f/1.9

Bluetooth 5.1, Wi-Fi ac, NFC

sieci: 3G, 4G LTE-A, 5G

bateria 4000 mAh, szybkie ładowanie Quick Charge 4.0+, bezprzewodowe ładowanie

wymiary 169.5 x 74.5 x 10.9 mm

Producent zapewnia, że zadbał przy tym o odpowiednią wytrzymałość. Zawias ma wytrzymywać nawet 200 000 obrotów, a całość cechuje się odporność na wodę i pył zgodnie z normą IP54.

LG Wing i dostępność w Polsce

Zaciekawiły Was informacje dotyczące tego modelu? Jeszcze o nim usłyszymy. LG Wing pojawi się w Korei Południowej już w przyszłym miesiącu, nieco później ma zadebiutować również na kluczowych rynkach Ameryki Północnej i Europy. Otrzymaliśmy już potwierdzenie, że trafi również Polski.

Zagadką pozostaje natomiast cena. Można jednak sądzić, że nie będzie ona należała do najniższych. Co sądzicie o takiej konstrukcji?

Źródło: LG

