Szybko poszło. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, LG Velvet jest już dostępny na naszym rynku. Gdzie można go kupić? Na jakie prezenty liczyć i czego spodziewać się po samym smartfonie? Poznajcie szczegóły.

Rusza sprzedaż LG Velvet - znamy cenę i dodatki

Nie dalej jak wczoraj pisaliśmy, że cena LG Velvet wyniesie 2599 złotych. Informacje okazały się bardzo trafne, właśnie na taką kwotę zdecydował się polski oddział producenta. Jednocześnie zapowiedział, iż sprzedaż rusza już dziś. Klienci mają do wyboru trzy wersje kolorystyczne - zieloną Aurora Green, białą Aurora White i szarą Aurora Gray.

Póki co smartfon dostępny jest w Play. Od 24 czerwca można będzie znaleźć go w ofercie kolejnych operatorów - Plus oraz Orange. Poza tym ma być dostępny także w Premium Brand Store w Domu Mody Klif oraz w Online Brand Store na oficjalnej stronie LG.

Na pierwszych kupujących czekają prezenty i to nie byle jakie. Klienci Play mogą liczyć na dodatkowy ekran Dual Screen, natomiast klienci Plus i Orange otrzymają bezprzewodowe słuchawki LG Tone Flex HBS-XL7. Co więcej, u wszystkich operatorów dodatkowym bonusem będzie trzeci rok gwarancji. Warunek? Promocja obowiązuje do 31 lipca lub do wyczerpania zapasów.

LG Velvet, czyli subtelny design i bardzo solidne wnętrze

Poruszaliśmy wcześniej temat tego smartfona, być może część z Was zna już jego najmocniejsze strony. Producent wysuwa na pierwszy plan subtelne, zaokrąglone linie oraz symetryczne krawędzie z przodu i z tyłu. W połączeniu z gładkimi, polerowanymi powierzchniami, połyskującymi kolorami i obiektywami aparatów kojarzącymi się ze spadającymi kroplami wody można zgodzić się z tezą, że LG Velvet chociaż odrobinę, ale jednak wyróżnia się z tłumu bliźniaczo wyglądających smartfonów.

Podkreślić trzeba przy tym fakt, iż obudowa jest wodoszczelna zgodnie z założeniami normy IP68. LG Velvet oferuje też bardzo duży wyświetlacz P-OLED, ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 765G, 6 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej czy potrójny aparat fotograficzny z obiektywami głównym 48 Mpix, szerokokątnym 8 Mpix i sensorem głebi 5 Mpix. Nie sposób pominąć fakt, iż zadbano o obsługę sieci 5G.

„Ważnym atutem procesora jest też zmniejszony pobór mocy, dzięki czemu akumulator smartfona może wystarczyć na cały dzień. Bardzo cieszy nas kontynuacja współpracy z LG, dzięki której powstał smartfon pozwalający jeszcze większej grupie Klientów na korzystanie z sieci 5G.” - Alex Katouzian, wiceprezes i dyrektor generalny działu Mobile Business firmy Qualcomm Technologies, Inc

Specyfikacja LG Velvet. Oto co dokładnie oferuje nowy smartfon

Android 10

6,8-calowy wyświetlacz P-OLED 20.5:9, Full HD+ (2460x1080 pikseli)

ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 765G

6 GB RAM

128 GB pamięci wewnętrznej (UFS 2.1) + czytnik kart microSD

kamera główna 48 Mpix f/1.8 + 8 Mpix f/2.2 (szerokokątny 120˚) + 5 Mpix f/2.4 (sensor głębi)

kamera przednia 16 Mpix f/1.9

łączność: Bluetooth, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, NFC

sieć komórkowa: 5G / LTE / 3G / 2G

głośniki stereo

wodoszczelność IP68, MIL-STD 810G

bateria 4300 mAh, szybkie ładowanie Qualcomm Quick Charge 4+, bezprzewodowe ładowanie 9W

wymiary 167,2 x 74,1 x 7,9 mm

Co sądzicie o LG Velvet i jego polskiej cenie? Wymienione prezenty dla pierwszych kupujących są dodatkową zachętą? Smartfony LG nie są ostatnio rozchwytywane, LG Velvet ma jakiekolwiek szanse na zmianę tego trendu? Na papierze jest dobrze, jak w praktyce? Tego przed testami nie można rozstrzygnąć.

Źródło: LG

