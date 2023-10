Najnowszy system giganta z Redmond właśnie otrzymał obsługę 11 nowych formatów archiwów plików, a to wszystko dzięki opcjonalnej aktualizacji zbiorczej KB5031455. Jakie archiwa będzie można teraz otwierać bez instalacji programów firm trzecich?

Windows 11 systematycznie jest wzbogacany o kolejne funkcje. Jakiś czas temu pisaliśmy o tym, że najnowszy system firmy Microsoft ma otrzymać m.in. możliwość otwierania archiwów typu .rar, .7z i .tar. Choć sama wydajność obsługi tych plików wymaga na pewno poprawy, to w międzyczasie zespół stojący za rozwojem i implementacją tego rozwiązania, dodał właśnie obsługę .tar.gz, .tar.bz2, .tar.zst, .tar.xz, .tgz, .tbz2, .tzst, i .txz. Warto przy tym zaznaczyć, że obsługa plików zaszyfrowanych na ten moment nie będzie jeszcze dostępna.

Microsoft twierdzi, że nowe formaty archiwów plików zostały dodane z pomocą projektu libarchive (o otwartym kodzie źródłowym). Oznacza to, że w przyszłości powinniśmy również zobaczyć inne formaty, takie jak .lzh czy .xar. Jak wspomina Panos Panay, były dyrektor ds. produktu:

Dodaliśmy natywną obsługę dodatkowych formatów archiwów, w tym TAR, 7-Zip, RAR, GZ i wielu innych, korzystając z projektu open source libarchive. (…) Teraz możesz uzyskać lepszą wydajność kompresji, [korzystając z] funkcji archiwizacji w systemie Windows

Ciekawostką jest to, że Microsoft potrzebował aż 25(!) lat, aby dodać obsługę innych formatów kompresji do swojego systemu. Przez dwie i pół dekady gigant z Redmond uznawał, że w ich systemie wystarczy wyłącznie obsługa formatu .zip. Także tylko programy firm trzecich pozwalały nam na korzystanie z innych i nierzadko lepszych rozwiązań.

Wspominana we wstępie opcjonalna aktualizacja włączyła także wszystkie funkcje Moment 4 – wprowadziła 72 nowe funkcje do systemu Windows 11, w tym przebudowany Eksplorator plików, nową aplikację do tworzenia kopii zapasowych, wbudowany menedżer kluczy dostępu, czy oparty na sztucznej inteligencji Copilot.

A czy Wy jesteście przekonani propozycją obsługi archiwów w systemie Windows 11? Może jednak preferujecie korzystanie z WinRARa, czy 7-Zipa? Wyraźcie proszę swoją opinię w ankiecie i w komentarzach!

