I wszystko jasne. Tak wygląda podwójnie składany smartfon Samsunga

Wygląd pierwszego trzyczęściowego smartfonu Samsunga jest już niemal pewny, bo źródłem wycieku jest w zasadzie sam Samsung.

Trwają testy Androida 16 z interfejsem One UI 8. Serwis Android Authority zauważył, że w testowej wersji systemu zaszyte są już grafiki i animacje, które wizualizują zasadę działania podwójnie składanego telefonu. Sęk w tym, że takie urządzenie nie ujrzało jeszcze światła dziennego, choć plotki na jego temat krążą po sieci od kilku miesięcy.

Jaki będzie podwójnie składany smartfon Samsunga?

Wyciek potwierdza, że Samsung zamierza użyć innej konstrukcji niż ta w konkurencyjnym Huaweiu Mate XT. Zamiast w harmonijkę, panoramiczny ekran o wielkości tabletu ma się składać w kształt litery G.

Wygląda na to, że ekran zewnętrzny wyląduje na środkowym panelu, więc przed rozłożeniem telefonu najpewniej trzeba będzie go obrócić. Ciężko powiedzieć, na ile będzie to wygodne, ale plusem takiej konstrukcji jest to, że złożony wyświetlacz jest chroniony ze wszystkich stron. W przypadku wspomnianego huaweia 1/3 ekranu jest cały czas narażona na otarcia i uszkodzenia.

Jedna z animacje zaznacza, że lewe i prawe skrzydło trzeba złożyć w określonej kolejności. Chodzi zapewne o to, by fragment z wystającym aparatem był po złożeniu skierowany na zewnątrz, a nie do środka.

Jako że Samsung nazywa tego typu ekranu Flex G, spekuluje się, że podwójnie składany smartfon może trafić na rynek jako Galaxy G Fold.

Oczekuje się, że krótka zapowiedź nadchodzącego urządzenia zostanie wyświetlona podczas premiery modeli Galaxy Z Flip 7 i Z Fold 7, którą zaplanowano na 9 lipca. Na pełną prezentację i start sprzedaży trzeba będzie jednak najpewniej poczekać kilka miesięcy dłużej.