Niewiele osób wspomina Windows Vista z sentymentem, ale nie brakuje użytkowników tęskniących za zaproponowaną wówczas koncepcją wizualną. A gdyby tak do niej powrócić…?

Oto Windows Vista: Remastered Edition

Nie brakuje opinii, że Windows Vista to najgorszy system stworzony przez Microsoft. Bez trudu można jednak także usłyszeć głosy, że to najładniejsze „dziecko” amerykańskiego giganta. Ktoś postanowił dodatkowo ją upiększyć i tak powstał Windows Vista: Remastered Edition. To tylko wizja przedstawiona w formie wideo, ale skłania do myślenia… i dyskusji.

Windows Vista: Remastered Edition pokazuje, jak mógłby wyglądać interfejs systemu operacyjnego Microsoftu, gdyby ten nie obrał innej drogi, a jedynie starał się udoskonalać projekt zaserwowany użytkownikom niemal 14 lat temu. Gdyby zamiast w minimalizm szedł w stronę „szklanych” efektów.

Autorem Windows Vista: Remastered Edition jest Addy Visuals. Zachował najbardziej charakterystyczne elementy systemu, ale dodał też szczyptę nowoczesności, choćby w postaci Centrum Akcji, trybu nocnego czy przeprojektowanego Eksploratora plików. Jeśli tylko masz ochotę, zobacz jaki jest tego efekt…

Tak mógłby wyglądać Windows Vista w 2021 roku:

Jakie jest twoje zdanie na ten temat? Czy zgadzasz się z opinią, że gdyby Windows Vista ujrzał światło dzienne dopiero teraz, spotkałby się ze znacznie cieplejszym przyjęciem niż kilkanaście lat temu? A może uważasz, że Microsoft bardzo dobrze zrobił, zmieniając ścieżkę, którą podąża?

Źródło: Beta News, Addy Visuals, informacja własna

