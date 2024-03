Wiosenne Okazje Amazon - sprawdź, co możesz kupić taniej

Coroczna akcja promocyjna Amazon, czyli Amazon Spring Deals, rusza w tym roku wraz z początkiem astronomicznej wiosny. Sprawdzamy, na jakie okazje tym razem mogą liczyć Polacy.

Amazon Spring Deal Days (Dni Wiosennych Okazji) to coroczna akcja zniżkowa organizowana przez amerykańskiego giganta e-handlu Amazon, by nieco pobudzić sprzedaż po leniwym pierwszym kwartale. W tym roku promocyjne oferty będą dostępne przez pięć dni, od 20 do 25 marca 2024, choć zapewne najlepsze z nich znikną nieco wcześniej.

Jak to mawiają na dzikim zachodzie, to nie nasze pierwsze rodeo, stąd spodziewaliśmy się zniżek na wybrane sprzęty elektroniczne od kilku marek: Soundcore, Russel Hobbs, Philips, Tefal, Logitech czy Garmin. Nie pomyliliśmy się. A poniżej znajdziecie co ciekawsze ofertowe znaleziska.

Na pierwszy ogień: słuchawki

Na promocje audio zawsze można na Amazon liczyć. Tradycyjnie największym zainteresowaniem będą cieszyły się słuchawki Soundcore, zwłaszcza modele Q30 i Q45, a także głośniki Bluetooth tej marki, dość chętnie wybierane przez konsumentów zamiast konkurencyjnych i popularniejszych JBL. Niezłą gratką są też Philipsy TAH8506.

Philips z osobistym i domowym AGD

Russell Hobbs - stylowy jak zawsze

Nie zabrakło AGD kuchennego od Russel Hobbs...

I coś dla graczy...

Inne ciekawe oferty:

Pozostałe okazje znajdziecie na stronie głównej promocji. Warto również pamiętać, że zapisując się do programu Amazon Prime, skorzystać można z bezpłatnej wysyłki produktów, a przy okazji zyskać dostęp do sporej liczby dobrych seriali i filmów na platfomie Prime Video, czy gier na Prime Gaming. Zapisać można się na próbne 30 dni, bezpłatnie. Decydując się na stałe członkowstwo również nie wydrenujemy portfela - stawki wynoszą bowiem odpowienio: 10,99 złotych za miesiąc lub 49 złotych za cały rok. Link do zapisów znajdziecie tutaj:

Uwaga! Jeśli nie widzisz linków lub nazw sklepów, najprawdopobniej jest to spowodowane wtyczką typu adblock w Twojej przeglądarce - zdezaktywuj ją aby zobaczyć całość artykułu.

W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.