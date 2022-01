Najwyższy czas wrócić do formy? Z wagą Withings Body Scan może to być odrobinę łatwiejsze. Gadżet zapewni dokładniejszą analizę składu ciała.

Withings Body Scan – (jeszcze bardziej) inteligentna waga

Sam pomiar masy ciała to już dziś za mało. Niemałą popularnością cieszą się tak zwane inteligentne wagi, umiejące wskazać procentowy udział kości, mięśni czy tłuszczu. Withings stawia kolejny krok naprzód – podczas targów CES 2022 zaprezentował gadżet, który pozwoli jeszcze dokładniej przeanalizować skład naszego ciała.

Withings był jednym z pierwszych producentów inteligentnych wag. Już w 2009 roku stworzył urządzenie wykorzystujące analizę impedancji bioelektrycznej, dzięki której możliwe jest określenie (przybliżonej) zawartości procentowej poszczególnych tkanek w organizmie.

Waga Withings Body Scan potrafi robić wszystko to, co jej starsze siostry, ale – za sprawą dodatkowego uchwytu z czterema elektrodami – nauczyła się nowych sztuczek. Na przykład jest w stanie podać pomiary nie tylko dla całego ciała, ale też jego konkretnych części (dla tułowia, ramion czy nóg). Ma to umożliwić dokładniejsze monitorowanie dokonywanych postępów.

Ta waga pomoże ci zadbać o zdrowie

Body Scan umożliwi nam również wykonanie badania EKG. Pozwoli to na wczesne wykrycie potencjalnych problemów z sercem, przede wszystkim arytmii lub migotania przedsionków. W trosce o zdrowie waga może także przeprowadzić 30-sekundowy test ujawniający problemy z aktywnością nerwów i degeneracją małych włókien. Są one odwracalne – poprzez zdrowszy tryb życia.

Withings Body Scan wyświetli wyniki na kolorowym wyświetlaczu LCD o przekątnej 3,2 cala i wysokiej rozdzielczości. Jeśli takie będzie nasze życzenie, to prześle je również na smartfona. Niestety nie wiemy na razie kiedy zacznie to robić ani ile przyjdzie nam za to zapłacić. Już teraz za to bez wątpienia możemy nazwać tę wagę jednym z najciekawszych gadżetów tegorocznych targów CES.

Źródło: Withings, Gizmodo, The Verge