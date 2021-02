Jeff Bezos ogłosił, że jeszcze w tym roku zrezygnuje z posady dyrektora generalnego firmy Amazon. To koniec pewnej ery – tak jak odejście Billa Gatesa z Microsoftu czy Steve'a Jobsa z Apple.

Jeff Bezos rezygnuje. Nie będzie już CEO Amazona

Jeff Bezos założył, a następnie przez 27 lat zarządzał firmą Amazon, czyniąc z niej jedno z największych przedsiębiorstw na świecie i krok po kroku budując giganta sektora e-commerce. Zadecydował, że czas oddać stery komuś innemu – w 2021 roku zrezygnuje z posady dyrektora generalnego.



Jeff Bezos / foto: Harrys Hype/Flickr [Public Domain]

Bezos puści stery, ale nie opuści pokładu Amazona. Wciąż będzie w nim odgrywać istotną rolę, pełniąc funkcję prezesa zarządu. Zamiast na codziennych sprawach multimiliarder zamierza skoncentrować się na nowych produktach i ciekawych inicjatywach. Jego miejsce zajmie natomiast Andy Jassy.

Andy Jassy - kim jest nowy dyrektor generalny Amazona?

Andy Jassy to wieloletni kompan Jeffa Bezosa. Nowy CEO w 2003 roku, wraz z 57-osobowym zespołem, powołał do życia Amazon Web Services, a od 2016 roku pełnił funkcję jego dyrektora generalnego. Swoimi działaniami w tym sektorze udowodnił chyba, że wie jak zarządzać gigantami i wzmacniać ich pozycję. Ba, AWS wyrosło na jeden z najważniejszych elementów okrętu pod banderą „Amazon”. Wydaje się więc odpowiednim człowiekiem na odpowiednim miejscu.

Nie oznacza to jednak, że dla Jassy'ego będzie to bułka z masłem. Stoją przed nim olbrzymie wyzwania – szczególnie, że Amazon wzbudza ostatnio duże kontrowersje. Te ostatnie są związane przede wszystkim z traktowaniem pracowników w centrach i magazynach, (rzekomym) naruszaniem prawa antymonopolowego czy wątpliwościami dotyczącymi prywatności użytkowników. A to tylko dodatki do zarządzania jedną z największych firm na świecie, co samo w sobie jest wyzwaniem, które trudno sobie nawet wyobrazić.



Andy Jassy / foto: Steve Jurvetson/Flickr [CC BY 2.0]

Dzięki Bezosowi Amazon to gigant, jakich mało

Przez 27 lat Amazon wyrósł na prawdziwego giganta, wycenianego na około 1,7 biliona dolarów. Od niedużej księgarni online, stał się globalnym liderem rynku e-commerce. Pod wodzami Jeffa Bezosa udało się stworzyć popularnego Kindle'a, zgarnąć duży kawałek tortu z napisem „inteligentny dom”, opracować wspomniany już AWS czy wreszcie wprowadzić konkurenta dla Netfliksa w postaci Amazon Prime Video.

Ciekawe, czym stanie się Amazon w czasie, gdy zarządzać będzie nim Andy Jassy. Odpowiedź poznamy już wkrótce – Jeff Bezos odda mu stołek w trzecim kwartale tego roku, rozpoczynającym się 1 lipca.

Źródło: Engadget, NBC News

