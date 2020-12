Chuck Norris dołącza do drużyny World of Tanks na tegoroczne Święta… i dłużej. Postaraj się, a zostanie dowódcą twojego czołgu.

Chuck Norris w World of Tanks

Steven Seagal? Był, wprawdzie w World of Warships, ale był. Dolph Lundgren? Był. Nie może więc zabraknąć i jego: Chuck Norris dołącza do zespołu ambasadorów World of Tanks. Kolejny „niezniszczalny” znany ze szklanego ekranu ma dla nas serię zadań do wykonania – chcesz pokazać, że dasz radę? W takim razie odpalaj grę codziennie od 9 grudnia do 11 stycznia.

Dlaczego warto to robić? Przede wszystkim dla świetnej nagrody, jaką jest postać Chucka Norrisa w roli dowódcy czołgu. Aktor użyczył nie tylko swojego wizerunku, ale i głosu. Jak komentuje sam zainteresowany – „gracze mówią, że musiałem być w przeciwnej drużynie, jeśli przegrywają... i prawdopodobnie mają rację! Gdy stawka jest wysoka, kiedy sytuacja robi się krytyczna, ja nigdy nie cofam się przez wyzwaniem. Mam nadzieję, że moi koledzy czołgiści sprawią, że będę dumny i podejmą wyzwanie Chucka”.

World of Tanks zmienia się na Święta

Na okres okołoświąteczny nasze garaże zmienią się w zimowe miasteczka. Będziemy mogli je swobodnie dekorować, korzystając z 4 różnych kolekcji. Warto się do tego przyłożyć, bo im bardziej wzmocnimy wskaźnik świątecznej atmosfery, tym lepsze nagrody będziemy mogli zdobyć. Oczywiście nie mogło też zabraknąć prezentów. Dlatego każdy, kto zaloguje się do pecetowej wersji World of Tanks we wspomnianym okresie, otrzyma bonusowy czołg – to niemiecki niszczyciel IV poziomu – Pz.Sfl. IC.

Na koniec oddajmy głos globalnemu dyrektorowi wydawniczemu World of Tanks, Maksowi Chubalowi: „2020 zbliża się do końca i chcieliśmy dać naszej społeczności coś, co zapamiętają na długo. Świąteczne operacje to największe wydarzenie w grze i najlepsze pożegnanie tego roku. Mamy nadzieję, że każdy poczuje świątecznego ducha!”.

Źródło: Wargaming

