W ramach aktualizacji World of Tanks 1.10 w świecie gry pojawiło się kilka nowych czołgów z polskiego drzewka technologicznego. To jednak tylko początek tego, co przygotowała ekipa Wargaming.

Nowe polskie czołgi w World of Tanks 1.10 – to największa aktualizacja od miesięcy

Aż 6 nowych polskich czołgów trafia do gry World of Tanks wraz z aktualizacją oznaczoną jako 1.10. Po wynalezieniu czołgu 14TP na IV poziomie uzyskamy dostęp do maszyn z poziomów V-X – będą to konkretnie:

(podobny do T-34, ale wyposażony w potężniejsze działo) DS PZInż ,

, (wszechstronny) B.U.G.I. (cechujący się nieprzeciętną zwinnością),

(cechujący się nieprzeciętną zwinnością), CS-44 (którego atutem jest precyzyjne działo kal. 100 mm),

(którego atutem jest precyzyjne działo kal. 100 mm), (mający stabilne działo i szybko zadający obrażenia) CS-53 ,

, CS-59 (radzący sobie jako agresywny pojazd wsparcia) oraz…

(radzący sobie jako agresywny pojazd wsparcia) oraz… (perełka w postaci) CS-63 (z silnikiem o dwóch trybach prędkości).

Choć nas najbardziej cieszą polskie czołgi, World of Tanks 1.10 będzie największą aktualizacja tego roku, więc lista wprowadzonych nowości i zmian jest znacznie dłuższa. Co się na niej znajduje? Ano między innymi:

przeprojektowany i przystępniejszy system ekwipunku , z szerszymi opcjami modyfikacji czołgów i specjalizacjami od poziomu VI,

, z szerszymi opcjami modyfikacji czołgów i specjalizacjami od poziomu VI, powracająca (w nowej wersji) mapa Perłowa Rzeka , inspirowana dalekim wschodem, a do tego jeszcze…

, inspirowana dalekim wschodem, a do tego jeszcze… zmodyfikowany system komunikacji bitewnej (wciśnięcie przycisku = szybka wiadomość, przytrzymanie go = koło komunikacyjne).

Chcecie dowiedzieć się więcej? W takim razie koniecznie obejrzyjcie (znajdujący się poniżej) materiał wideo, w którym dokładnie omówione są wszystkie nowinki wprowadzone przy okazji aktualizacji World of Tanks 1.10:

Zbliżają się 10. urodziny World of Tanks

W sierpniu gra World of Tanks obchodzi swoje 10. urodziny. Ile czasu w tej dekadzie wy poświęciliście czasu na wirtualne potyczki czołgów? Jesteśmy ciekawi – dajcie znać w komentarzach!

Źródło: Wargaming

Czytaj dalej o grach sieciowych: