Wydawać się może, że sytuacja ekonomiczna kraju ma niewiele wspólnego z dostępem do technologii, ale ostatnie wydarzenia w Turcji jednoznacznie temu zaprzeczają. Ze względu na galopująca inflację firma Apple tymczasowo zawiesiła sprzedaż swoich produktów w tym kraju.

Wartość tureckiej liry spadła w ostatnim czasie o około 15% po tym, jak prezydent Erdogan zgodził się na kolejne obniżki stóp procentowych.

Brak możliwości dokonania zakupów w tureckim Apple Store

Turecka wersja strony internetowej Apple póki co działa, ale nie jest możliwie dokonanie jakiegokolwiek zakupu. Po wyborze produktu i jego specyfikacji nie ma możliwości kliknięcia przycisku „Włóż do torby”, który przekierowuje do wirtualnego koszyka, by zakończyć zakupy.

Szybko rosnąca inflacja uniemożliwia określenie stałej ceny poszczególnych produktów. Aby w takiej sytuacji sprzedaż była ekonomicznie uzasadniona to cena musiała by na bieżąco zmieniać się odwrotnie proporcjonalnie do spadku wartości waluty, którą dokonuje się płatności. Innym rozwiązaniem mogłoby być przewalutowanie cen i zmuszenie klientów do płacenia inną walutą, na przykład w dolarach.

Warto dodać, że w ciągu ostatniego roku wartość liry w stosunku do dolara spadła o około 45%, a inflacja w Turcji wynosi obecnie mniej więcej 20%. Co więcej, nie zanosi się aby w najbliższym czasie ta sytuacja uległa zmianie.

Sprzedaż produktów Apple w Polsce

Sytuacja w Polsce nie jest jeszcze tak zła jak w Turcji, ale nie jest kolorowo. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniósł w październiku 6,8% w porównaniu do tego samego miesiąca w roku poprzednim. To najwyższy wynik od 20 lat, a prognozuje się, że w styczniu 2022 roku będzie jeszcze gorzej, a wartość tego wskaźnika przekroczy 8%.

Do tej pory nie pojawiły się żadne przecieki o tym, że Apple planuje zawiesić sprzedaż produktów w Polsce, ale patrząc na wydarzenia w Turcji i pogarszającą się sytuację ekonomiczną w naszym kraju nie jest to niemożliwe. Życzmy sobie żeby do tego nie doszło.

Źródło: www.macrumors.com/2021/11/23/apple-store-turkey-sales-halted/