Nikt się tego nie spodziewał. Ten iPhone okazał się prawdziwym hitem sprzedaży

Znamy listę najchętniej kupowanych smartfonów w Europie na początku 2025 r. Jest jedno zaskoczenie. Nowy iPhone miał być nieopłacalny, znalazł jednak wielu klientów.

Na początku tego roku Apple zaprezentował najtańszy model w aktualnej ofercie. Nowy iPhone 16e od razu został okrzyknięty najmniej opłacalnym modelem w portfolio Apple. Owszem, jest najtańszy, ale wiąże się to z kilkoma sporymi kompromisami. Okazuje się jednak, że wyniki sprzedaży tego modelu są bardzo dobre, również w Polsce.

Co oferuje iPhone 16e?

Opisywany model to następca serii iPhone SE. Tańsze modele w ofercie Apple łączyły pewne cechy najnowszych iPhone (np. procesor, oprogramowanie) z gorszym (pojedynczym) aparatem, mniejszym ekranem lub nieco przestarzałą obudową (zapożyczoną z jednego ze starszych modeli iPhone). Apple postąpiło tak samo w przypadku iPhone 16e. W praktyce dostajemy bardzo szybki i nowoczesny smartfon, który ma jednak ekran z ogromnym wycięciem, co nie wygląda zbyt dobrze. Najnowsze modele mają w końcu Dynamiczną Wyspę. Wyświetlacz iPhone 16e ma częstotliwość odświeżania zaledwie 60 Hz, a do tego pojedynczy aparat.

Choć cena jest niższa, niż w przypadku podstawowego iPhone 16 (2600-2900 zł zamiast ponad 3300 zł), jest sporo kompromisów. Najnowsza “szesnastka” ma choćby dodatkowy aparat szerokokątny i bardziej nowoczesny ekran. Po premierze iPhone 16e wydawało się więc, że okaże się klapą, tymczasem jest inaczej.

Apple iPhone 16e odnosi sukces sprzedażowy

Już niedługo po premierze dowiedzieliśmy się, że iPhone 16e sprzedaje się o kilkadziesiąt proc. lepiej od poprzednika (iPhone SE 2022). Starszy "tani iPhone" miał już jednak 3 lata, co w świecie smartfonów jest długim czasem. Tym razem mamy dane pochodzące z serwisu Counterpoint. W 1. kwartale 2025 r. iPhone 16e został dziewiątym najlepiej sprzedającym się smartfonem w Europie. Wybrało go 2% kupujących, tyle samo co iPhone 15 oraz budżetowego Samsunga Galaxy A16 5G lub nieco lepszego Galaxy A55 5G. Lepsze wyniki zanotowały m.in. flagowce z serii Galaxy S25, a na podium trafiły trzy najnowsze iPhone 16 (Pro, Pro Max i model podstawowy). Model iPhone 16 Plus nie cieszy się tak dużą popularnością, nic więc dziwnego, że Apple planuje wycofać go z oferty. Jego miejsce w portfolio marki powinien zająć nadchodzący iPhone 17 Air z super-cienką obudową.

O sukcesie iPhone 16e może świadczyć fakt, że trafił do sprzedaży w marcu, a i tak znalazł się w TOP 10 dla całego kwartału. Pozostałe modele iPhone są na rynku co najmniej od września 2024, natomiast Samsung Galaxy S25 - od stycznia tego roku.

Mimo dobrych wyników, iPhone 16e wciąż nie cieszy się jednak tak dużą popularnością, jak modele z serii SE. Warto natomiast pamiętać, że były one zdecydowanie tańsze