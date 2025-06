Przy okazji prezentacji technologicznych możliwości silnika Unreal Engine 5, CD Projekt Red ujawnił, jak gra radzi sobie na żywo. Zobaczyliśmy Ciri i jej konia Kelpie, przyjmującą wiedźmińskie zlecenie na potwora. Wiemy już, że część akcji będzie działa się w Kovirze.

3 czerwca w Orlando w USA odbył się cykliczny pokaz Unreal Engine State. Trwającą tradycją podczas dużych wystąpień Epic jest demonstracja technologiczna, która pokazuje, co potrafi jego silnik gry. W tym roku firma zwróciła się do twórców Wiedźmina i Cyberpunka 2077, CD Projekt Red. Prezentacja obejmowała też rozgrywkę na żywo – twórcy sterowali grą bezpośrednio na scenie. Polskie studio uchyliło rąbka tajemnicy i pokazało, jak wygląda świat w ich nowej grze Wiedźmin 4, który powstaje na silniku Unreal Engine 5. Dzięki temu mogliśmy podziwiać, jak piękny i otwarty będzie to świat, a jednocześnie pełen krwi, ognia i potworów.

Ciri podąża tropem potwora do wioski w Kovirze

Demo zostało stworzone przy użyciu silnika Unreal Engine 5.6 i pokazuje nową główną bohaterkę, która zastąpi Geralta - Ciri, eksplorującą zalesione tereny i wioskę. W zaprezentowanym materiale z rozgrywki widzimy na początku scenę, w której potwór napada na kupiecki powóz i zabija wszystkich obecnych. Na miejscu zbrodni Ciri znajduje jedynie monetę. Wiedźminka podróżuje później do wioski Valdrest w Kovirze, korzystając ze swojego wiernego rumaka - tym razem nie Płotki a Kelpie.

Fragment ten posłużył twórcom do pokazania zaawansowanych systemów: synchronizacji ruchu postaci i konia, deformacji opartej na uczeniu maszynowym, która pozwala realistycznie odwzorować pracę mięśni zwierzęcia bez dużego wpływu na wydajność. Pokaz uwydatnił również znaczące ulepszenia w technologii jazdy konnej w porównaniu do Wiedźmina 3. Zwrócono również uwagę na technologię Nanite Foliage. Ta ostatnia rozwiązuje problem renderowania gęstej roślinności bez strat w płynności działania. Co istotne, CD Projekt Red podkreśla, że pokazali na razie demo technologiczne i pierwsze spojrzenie na technologię napędzającą Wiedźmina 4 - ale nie jest to prezentacja samej gry.

60 klatek na sekundę, z aktywnym Ray Tracingiem

Po dotarciu Ciri do wioski widać, jak immersyjny będzie świat Wiedźmina 4 – dynamiczny, reagujący na działania gracza i oferujący złożone interakcje między elementami otoczenia. Pod koniec pokazu zaprezentowano także Lan Exeter – zimową stolicę i tętniący życiem port w Kovirze. Tego regionu nie było jeszcze w wiedźmińskich grach, choć klimat prezentuje się podobnie do wysp Skellige. Kovir jest dobrze znany czytelnikom Andrzeja Sapkowskiego. Pokazane demo gry urywa się na scenie, w której Ciri widząc przelatującą na niebie Mantikorę, dociera w pobliże lokalizacji, w której prawdopodobnie ta poluje na kolejne ofiary.

Epic poinformował, że demo zostało stworzone częściowo po to, by zademonstrować możliwości najnowszej wersji silnika Unreal Engine w realistycznym odwzorowywaniu otwartych światów pełnych roślinności i życia. Całość działała na standardowej wersji PlayStation 5, w 60 klatkach na sekundę, z aktywnym Ray Tracingiem.

Już w 2022 roku CD Projekt RED ogłosił, że następna część Wiedźmina powstaje na silniku Unreal Engine 5, w ramach współpracy z Epic Games. Wersja 5.6 silnika Unreal Engine jest już dostępna dla wszystkich deweloperów.

Wiedźmin 4 ma być grą, której akcja dzieje się kilka lat po wydarzeniach z trzeciej części serii, a grywalną postacią będzie starsza Ciri, pełnoprawna wiedźminka. Premiera gry jest planowana najwcześniej na 2027 rok.

