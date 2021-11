Kupując Maca z układem M1, M1 Pro lub M1 Max należy uważnie czytać specyfikację techniczną, ponieważ różnic w opisie jest niewiele, a różnica w cenie i w wydajności może być dużo. Zapraszamy do zapoznania się z naszym poradnikiem aby nie popełnić żadnego błędu.

W listopadzie ubiegłego roku firma Apple zaprezentowała pierwsze trzy modele komputerów z układem M1. Wśród nich znalazł się miedzy innymi MacBook Air. Nieco później, bo w maju tego roku do sprzedaży trafiły iMaki z tym samym układem. To właśnie w przypadku tych komputerów wystąpić może problem przy ich zakupie. Wynika on z faktu, że układ M1 dostępny jest w dwóch wariantach. Oba posiadają 8-rdzeniowy CPU, ale do wyboru jest 7-rdzeniowy lub 8-dzeniowy procesor graficzny. Oczywiście wersja z bardziej wydajnym układem graficznym jest zdecydowanie droższa. Niektórzy sprzedawcy sprytnie to wykorzystują.

W oficjalnym sklepie Apple iMac z 7-rdzeniowym układem graficznym kosztuje 6 799 złotych, a za bardziej wydajny model z 8-rdzeniowym GPU zapłacić trzeba co najmniej 7 899 złotych. Nie jest tajemnicą, że w sklepie Apple Store w większości przypadków ceny urządzeń są droższe niż u konkurencji, ale są wyjątki.

Na co uważać przy zakupie iMaca z M1?

Inaczej jest na przykład w sklepie Amazon. Znajduje się tam oferta „Apple iMac MJV93D/A 24 Cale, Komputer All-In-One, Apple M1, 8 GB RAM, 256 GB, 8-rdzeniowe GPU, macOS Big Sur, Niebieski”. Zgodnie z nazwą oferty, przedmiotem sprzedaży jest iMac z 8-rdzeniowym CPI i 8-rdzeniowym GPU, ale do końca tak nie jest. Po otwarciu oferty domyślnie wyświetla się komputer z 7-rdzeniowym GPU. Gdyby tego było mało, to komputery te są droższe niż w sklepie Apple Store. Tańszy model kosztuje 7 420,71 złotych, a droższy 8 861,63 złotych.

Zakładając, że urządzenia marki Apple są zazwyczaj tańsze u konkurencji, można łatwo dać się nabrać. Należy więc bardzo skrupulatnie czytać specyfikację kupowanego komputera, bo łatwo stracić można kilka stówek.

Różnice między tańszym, a droższym iMakiem

Warto dodać, że w przypadku obu konfiguracji iMaców różnic jest zdecydowanie więcej niż tylko liczba rdzeni układu graficznego. Droższy model ma klawiaturę z Touch ID, cztery, a nie dwa porty USB-C oraz zasilacz z gniazdem Ethernet.

Jest jeszcze jedna bardzo istotna rzecz, o której Apple nie informuje. Tańszy model ma system chłodzenia, który składa się z jednego wentylatora. W droższym znajdują się dwa wentylatory oraz rurkę cieplną, która dodatkowo chroni układ M1 przed osiągnięciem wysokiej temperatury. Dzięki lepszemu systemowi chłodzenia zdecydowanie później pojawia się thermal throttling, czyli mechanizm, który spowalnia działanie układu by ten się nie przegrzał, a w efekcie osiągana jest wyższa wydajność. Więcej na ten temat zobaczyć i usłyszeć można w serwisie YouTube na kanale Max Tech.

Podsumowując, iMac z 8-rdzeniowym układem graficznym to komputer, który dzięki wydajniejszemu systemowi chłodzenia osiąga lepszą wydajność niż jego tańszy odpowiednik, ale wyboru dokonać trzeba świadomie. Nawet tańszy model iMaca spełni wymagania bardziej zaawansowanych użytkowników. Należy zatem uważnie czytać specyfikację komputera przed jego zakupem.