Wszystko w twoich rękach. Dlaczego warto kupować w aplikacji?

Zakupy? Najlepiej szybko, wygodnie i bezpiecznie. Z dowolnego miejsca i o dowolnej porze, a coraz częściej w aplikacji. Tego oczekują klienci i to zapewniają im e-sklepy, w tym marka Samsung, która niedawno uruchomiła aplikację Samsung Shop, a wraz z nią wyjątkowe oferty.

Płatna współpraca z marką Samsung

Rynek e-commerce staje się coraz bardziej dojrzały, dorastając wraz ze zmieniającymi się i coraz bardziej wyrafinowanymi potrzebami konsumentów. Jednym z trendów, który cały czas zyskuje na znaczeniu, jest m-commerce, czyli rosnąca rola aplikacji mobilnych w handlu. Możliwość dokonywania zakupów przez urządzenia i w aplikacji to już standard, który – chcąc konkurować na rynku – cyfrowe sklepy muszą mieć w swojej ofercie.

Cały sklep na małym ekranie

Korzystający z aplikacji oczekują możliwości szybkiego i wygodnego przejrzenia ofert, gromadzenia punktów lojalnościowych, zamawiania produktów i łatwego kontaktu ze sklepem. Chcą więc de facto zakupowego centrum operacyjnego zamkniętego w urządzeniu, które zawsze mają pod ręką.

Trendy e-commerce doskonale odczytuje Samsung, udostępniając klientom nie tylko firmowy e-sklep Samsung.pl, ale też aplikację mobilną Samsung Shop. Rozbudowując swoją ofertę i konstruując szeroki wachlarz korzyści, jeden z globalnych liderów rynku z powodzeniem może dziś konkurować z najpopularniejszymi sklepami z elektroniką.

Samsung Shop to nowa (dostępna od grudnia) i niezwykle intuicyjna metoda zakupów ulubionych produktów marki. Korzystając z aplikacji, nie tylko szybko i wygodnie z domu, biura czy w podróży zrobimy zakupy, sięgając także po dostępne tylko w tym miejscu produkty, ale też skontaktujemy się z ekspertami czy w prosty sposób sprawdzimy status zamówienia. Aplikacja poinformuje nas też o najlepszych okazjach cenowych. Co więcej, zalogowani użytkownicy mogą liczyć na 5 proc. rabatu przy pierwszych zakupach za minimum 1500 zł – kod rabatowy START działa do odwołania (szczegóły i regulamin).

Decydując się na zakupy w aplikacji lub na Samsung.pl, konsumenci zyskują dodatkowo także wszystkie standardowe benefity sklepu Samsung.pl: darmowe dostawy, bezpłatny zwrot w przypadku urządzeń mobilnych, raty 0 proc., ubezpieczenie oraz ochronę pogwarancyjną. Tylko tu mogą znaleźć urządzenia w limitowanych wersjach kolorystycznych, a także skorzystać z programu poleceń, wymiany starego sprzętu – Program OdZysk czy specjalnej oferty dla studentów.

Konkretne korzyści zapewnia też udział w programie lojalnościowym Samsung Rewards, gdzie klienci za każdą transakcję otrzymują zwrot jej wartości – nawet 3 proc. – w punktach, które mogą wykorzystać podczas kolejnych zakupów (do 16.06 obowiązuje promocja, w ramach której zwrot w punktach wynosi 5%). Dodatkowo – w zależności od poziomu członkostwa – zyskują m.in. zniżki na ochronę serwisową czy bezpłatną instalację AGD i RTV, a przechodząc na kolejny poziom – 50 lub 100 zł zniżki. Szczegóły programu znajdują się w regulaminie Samsung Rewards.

Zakupy w aplikacji? Naprawdę warto!

Użytkownicy Samsung Shop oraz klienci Samsung.pl mogą też liczyć na wyjątkowe promocje. Kupując smartfon Samsung S23 Ultra (256 GB) mogą liczyć na dostanie go w świetnej cenie – 4499 zł (Cena na dzień 12.06.2024 r. na Samsung.pl). Oznacza to obniżkę w wysokości 1300 złotych za urządzenie z praktycznie topowymi możliwościami. Ta promocja łączy się z kodem z aplikacji oraz Samsung Rewards.

Jeśli interesuje nas natomiast flagowy model producenta, to i w jego przypadku możemy liczyć na promocje. Tegoroczną nowość można kupić w ofercie z Galaxy Watch 6 w prezencie, a specjalna oferta dotyczy wszystkich modeli z rodziny Galaxy S24: Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+ oraz Galaxy S24 i trwa do 16.06 lub wykorzystania limitu 5572 sztuk (szczegóły i regulamin).

To nie koniec! Kupując kolejny telewizor, sprzęt AGD lub monitor marki w aplikacji mobilnej albo na Samsung.pl, można też zwrócić stare urządzenie i dostać rabat na nowe, w programie OdZysk. Oddając odbiornik TV (oferta jest ważna do 30.06 lub wykorzystania limitu 1000 sztuk, szczegóły i regulamin), można otrzymać nawet 3000 zł! Przy zwrocie AGD (promocja trwa do odwołania lub wykorzystania limitu 500 sztuk, szczegóły i regulamin) otrzymać możemy 10 proc. rabatu na nowe. Oddając monitor (oferta ważna do odwołania lub wykorzystania limitu 1000 sztuk, szczegóły i regulamin) również możemy otrzymać rabat 10 proc. na nowe urządzenie. W przypadku telewizorów i sprzętu AGD rabat łączy się z promocją w aplikacji z kodem START. Co więcej, do 16.06 można liczyć na darmowe wniesienie i instalację sprzętu.

Szczegółowe zasady wszystkich promocji są dostępne w regulaminach na stronie Samsung.pl.

Płatna współpraca z marką Samsung