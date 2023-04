Technologia 4K oznacza krystalicznie czysty obraz, jednak jeśli chcesz ją odbierać przez Internet, musisz pamiętać o minimalnych wymogach technologicznych połączenia. Co zrobić, jeśli nie jesteś w zasięgu internetu światłowodowego lub 5G?

Sprawdź ofertę telewizji satelitarnej od Polsat Box z dekoderem, który gwarantuje najlepszą jakość obrazu.

Nie jesteś w zasięgu najlepszego Internetu? Odbieraj telewizję przez satelitę!

Jeśli nie masz możliwości podłączenia do swojej lokalizacji światłowodu, a zasięg sieci 5G jeszcze Cię nie obejmuje, sprawdź, czy masz możliwość montażu anteny satelitarnej. Jeśli tak, nie musisz rezygnować z cieszenia się rozrywką w najlepszej jakości obrazu. Telewizja satelitarna od Polsat Box jest dostępna na terenie całej Polski. Do jej odbioru, poza anteną, będziesz potrzebował również dekodera. Dzięki nowoczesnym dekoderom polsat box 4K i polsat box 4K lite możesz korzystać z kanałów w jakości 4K i cieszyć się niemal idealnym obrazem. Pamiętaj, że poza dekoderem również Twój telewizor musi obsługiwać technologię 4K!

Zastanawiasz się, czy 4K, przysłowiowo, naprawdę robi różnicę? Warto przypomnieć, że rozdzielczość 4K w przypadku sygnału telewizyjnego, czy streamingu to 3840 na 2160 pikseli. Oznacza to 4 razy większe zagęszczenie pikseli niż w przypadku rozdzielczości FullHD i nawet 16 razy więcej niż w przypadku sygnału SD. Dla fanów dobrego kina, ale też dokumentalnych produkcji, zwłaszcza tych przyrodniczych, a także sportu oznacza to bardziej szczegółowy i wyrazisty obraz z wiernie odwzorowanymi kolorami. Już nie umknie Ci żaden szczegół z akcji filmu ani meczu. Nie tylko dostrzeżesz najmniejsze kształty, ale też zawsze będziesz wiedział, czy przeciwnik był na spalonym, czy nie.

Co zyskujesz w ofercie telewizji satelitarnej od Polsat Box?

W Polsat Box wybierasz spośród czterech pakietów, więc masz pewność, że znajdziesz ofertę, z której zadowoleni będą wszyscy domownicy.

Pakiet S to 55 kanałów za 30 zł/mies.

Pakiet M to 77 kanałów za 40 zł/mies.

Pakiet M Sport to oczywiście obowiązkowa pozycja dla wszystkich fanów topowych rozgrywek, to 83 kanały za 70 zł/mies.

Pakiet L to 136 kanałów również za 70 zł/mies. Dedykowany jest dla tych, którzy nie chcą się ograniczać i lubią mieć wybór.

To nie wszystkie zalety. Pamiętaj, że na start otrzymujesz 1 miesiąc telewizji bez opłat, niezależnie od pakietu, który wybierzesz. Dodatkowo do pakietu podstawowego możesz dokupić dostęp do Disney+, gdzie przez pierwszy rok skorzystasz z Disney+ bezpłatnie, a przez kolejne 12 miesięcy - w cenie 28,99 zł/mies. To idealne rozwiązanie dla całej rodziny. Wspólne oglądanie przygód ulubionych bohaterów to przepis na udany rodzinny wieczór w domu, dlatego warto wybrać pakiet, który gwarantuje rozrywkę na najwyższym poziomie, niezależnie od wieku.

Artykuł sponsorowany Polsat Box.