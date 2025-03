Za hajs z Facebooka baluj. Zuckerberg zapłaci ci za twoje Stories

Facebook umożliwia twórcom zarabianie na wyświetleniach publicznych Stories. Nowa funkcja jest już dostępna globalnie.

Facebook wprowadza funkcję, która pozwala twórcom zarabiać na wyświetleniach ich publicznych Stories. Ta opcja monetyzacji jest dostępna na całym świecie dla członków programu Facebook Content Monetization.

Nowa funkcja pozwala twórcom zarabiać na krótkich treściach i zajawkach, takich jak filmy z przepisami czy codzienne relacje. Jak przekazał rzecznik Facebooka w rozmowie z serwisem TechCrunch, wypłaty za Stories zależą od wyników treści, a twórcy mogą zacząć zarabiać bez konieczności osiągnięcia określonego progu wyświetleń.

Nowe możliwości zarabiania na Facebooku

Wprowadzenie monetyzacji Stories to dodatkowe źródło dochodu dla twórców, co ma zachęcić ich do tworzenia większej ilości treści na platformie. Meta, właściciel Facebooka, stara się przyciągnąć twórców z TikToka, oferując im bonusy pieniężne, umowy na treści oraz wsparcie w rozwoju społeczności.

Twórcy, którzy są już częścią programu Facebook Content Monetization i mają włączoną monetyzację, nie muszą podejmować dodatkowych działań, aby aktywować zarabianie na Stories. Program Facebook Content Monetization został uruchomiony testowo w zeszłym roku, łącząc różne formy reklamy, w tym Rolki.

W październiku ubiegłego roku Facebook ujawnił, że twórcy zarobili w samym 2024 ponad 2 miliardy dolarów, a wypłaty za wyświetlenia Rolek i innych krótkich form wideo wzrosły rok do roku o ponad 80 proc. Od chwili wprowadzenia możliwości zarabiania w 2017 r., pieniądze trafiły na konta ponad 4 mln twórców.