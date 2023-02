Przesyt serwisów VOD na polskim rynku? Ależ skąd. Znajdzie się miejsce dla kolejnego gracza. Tym razem serca widzów spróbuje podbić ukraiński MEGOGO. Cennik jest konkurencyjny, a baza filmów powinna zadowolić wielu użytkowników.

Konkurencja na rynku serwisów streamingowych wideo jest przeogromna. W Polsce pojawiają się kolejne platformy, które mają zapewnić rozrywkę widzom - oferując ekskluzywne treści. Ostatnią z nowości jest ukraiński MEGOGO, który po niemal 12 latach od powstania w Ukrainie trafia do Polski. Atrakcyjna cena i pokaźna biblioteka materiałów w wysokiej jakości sprawiają, że serwis może stać się realną konkurencją.

MEGOGO startuje w Polsce. Nowy serwis VOD z Ukrainy

Głównym obszarem, którym powstała w 2011 r. platforma streamingowa MEGOGO zamierza konkurować na polskim rynku jest dostęp do telewizji online. Serwis będzie nadawał własne kanały (np. Filmy HD, Blog Entertainment in English HD etc.), ale też szereg polskich programów:

TVN (TVN24, TVN24 BiS);

Polsat;

TV Puls;

TV4;

WP HD;

Stopklatka TV;

Zoom TV;

CANAL+ (Sport 5, AleKino+, MiniMini+, Planete+, Kuchnia, Domo, teleToon+, Novelas+);

Viasat World (Polsat Viasat Nature, Polsat VIasat Explore, Polsat Viasat History);

Kino Polska (Kino Polska TV, Kino TV, Kino Polska Muzyka, Gametoon);

Eleven (Sports 1, Sports 2, Sports 3, Sports 4, Sports 4K);

SkyShowtime (Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Paramount Channel);

BBC (BBC First, CBeebies, BBC Earth, BBC Lifestyle, BBC World News);

TVP World;

Romance TV;

Motowizja;

Adventure HD;

SundanceTV;

CBS Europa.

Zadowoleni będą także wielbiciele filmów i seriali na życzenie. MEGOGO chwali się popularnymi produkcjami, m.in.: Avatar, Parasite, Menu. W bazie filmów znalazły się również hity ze stajni Marvel Studios oraz szeroki wybór filmów dla najmłodszych.

Ile kosztuje MEGOGO? Cena na start jest całkiem atrakcyjna

Ukraińska platforma VOD oferuje trzy pakiety do wyboru. Każdy z nich zawiera określoną liczbę kanałów telewizyjnych nadawanych na żywo. Użytkownicy mogą korzystać z serwisu na telewizorach, smartfonach (iOS oraz Android), Apple TV, konsolach Xbox, a także komputerach (MacOS oraz Windows).

Cena MEGOGO startuje już od 9,99 zł za pakiet podstawowy. Cały cennik wygląda następująco:

Pakiet STARTOWY: 9,99 zł (38 kanałów telewizyjnych);

(38 kanałów telewizyjnych); Pakiet OPTYMALNY: 29,99 zł (78 kanałów telewizyjnych);

(78 kanałów telewizyjnych); Pakiet MAKSYMALNY: 39,99 zł (101 kanałów telewizyjnych).

Opłata pobierana jest w ramach comiesięcznego abonamentu, z którego można zrezygnować w każdej chwili za pośrednictwem strony internetowej. W ramach startu działania MEGOGO na polskim rynku, serwis uruchomił promocję, która pozwala wykupić pakiet OPTYMALNY za cenę 0,99 zł przez pierwsze 14 dni.