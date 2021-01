Zamiast zwykłej, nudnej drukarki, możesz mieć wyjątkowy egzemplarz. A przy okazji wesprzesz Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy!

Lada dzień odbędzie się 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak zwykle datki będą zbierane do puszek, jak i na najrozmaitszych licytacjach. Do akcji przyłączył się w tym roku Epson – producent ofiarował 15 drukarek EcoTank L3151 upiększonych wyjątkowymi grafikami:

z rysunkiem legendy polskiego rysunku satyrycznego, Szczepana Sadurskiego (6 egzemplarzy),

z komiksowym obrazkiem popularnego blogera Macieja „Zucha” Mazurka (4 egzemplarze),

z WOŚP-ową grafiką zaprojektowaną przez ekipę firmy Epson (5 egzemplarzy).

Jak więc widzisz, są to naprawdę mocno limitowane edycje. Jeśli chcesz postawić takie urządzenie w domu, to wiedz, że licytacja potrwa do 14 lutego. Oczywiście cały przychód zostanie przekazany na rzecz WOŚP. W tym roku Orkiestra Jurka Owsiaka gra dla pacjentów i pracowników placówek laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy.

Te wyjątkowe grafiki są cudowne, ale oczywiście same urządzenia również mają się czym pochwalić. Mówimy konkretnie o modelu Epson L3151 z trzema funkcjami (drukowanie + skanowanie + kopiowanie), głowicą MicroPiezo (zapewniającą profesjonalną jakość wydruków) oraz systemem EcoTank (a więc samodzielnie uzupełnianymi tuszami).

Zachęcamy do udziału w licytacji, a przy okazji dodajmy, że Epson przekazał również 5 drukarek w formie wsparcia dla sztabów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Poznaniu i Wrocławiu.

Źródło: Epson