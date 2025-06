OpenAI ulepsza darmową wersję ChatGPT. Przydatna funkcja

Pamiętacie, gdy ChatGPT zyskał “Pamięć”? Funkcja ta pierwotnie była dostępna dla użytkowników płacących za lepsze wersje chatbota. Teraz OpenAI udostępnia ją w darmowej wersji, ale z pewnymi ograniczeniami.

Popularny chatbot otrzymuje kolejną aktualizację. Funkcja “Pamięć” w ChatGPT staje się dostępna dla użytkowników darmowej wersji chatbota – jest przy tym nieco okrojona. Czym jest “Pamięć”, jak działa i jakie korzyści oferuje?

Co to jest “Pamięć” w ChatGPT?

To trochę tak, jakby ChatGPT zyskał “wspomnienia”. Korzystanie z tej opcji jest nieobowiązkowe, ale niesie wyraźne korzyści. Chatbot zapamiętuje to, co piszemy i potrafi te informacje wykorzystać w kolejnych sesjach. Słowem: dzięki “Pamięci” nie musimy powtarzać tych samych informacji za każdym razem, a to usprawnia komunikację.

“Bezpłatni użytkownicy mają lekką wersję ulepszeń pamięci, która zapewnia krótkotrwałą ciągłość w rozmowach. Pamięć dla użytkowników Plus i Pro zapewnia długoterminowe zrozumienie użytkownika” – czytamy w opisie aktualizacji.

Różnica między “Pamięcią” z płatnego ChatGPT a darmowego polega na czasie, w którym funkcja działa. W wersji bezpłatnej chatbot zapamięta informacje sprzed kilku dni, a nie tygodni lub miesięcy w odróżnieniu od lepszych wersji.

Jak włączyć “Pamięć” w ChatGPT?

Aktualizacja obejmuje użytkowników ze strefy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, do której zaliczają się kraje UE. By aktywować lub dezaktywować funkcję, należy wejść w: Ustawienia > Personalizacja > Pamięć > Historia czatów referencyjnych.

Źródło: OpenAI