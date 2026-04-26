Mieli wyrzucić pamięci na śmietnik. Dziś są warte fortunę

Czasem największe okazje leżą tam, gdzie nikt nie chce ich szukać. Jedna decyzja sprzed lat sprawiła, że coś uznanego za elektrośmieci zamieniło się w łakomy kąsek na rynku technologii i przyniosło nieoczekiwany zysk.

W ostatnich miesiącach ceny pamięci RAM poszły wyraźnie w górę. To efekt kilku nakładających się czynników: ograniczonej produkcji u największych producentów, rosnącego zapotrzebowania ze strony centrów danych oraz boomu na rozwiązania związane ze sztuczną inteligencją. Firmy potrzebują coraz więcej pamięci do obsługi modeli AI i przetwarzania ogromnych zbiorów danych, co napędza popyt szybciej, niż rynek jest w stanie go zaspokoić.

Do tego dochodzą wahania w łańcuchach dostaw i strategiczne decyzje producentów, którzy ograniczają podaż starszych generacji pamięci na rzecz nowszych standardów. Efekt? Nawet kilkuletnie moduły, które jeszcze niedawno uchodziły za przestarzałe, zaczynają zyskiwać na wartości.

Historia z Reddita, która brzmi jak bajka

Właśnie w takim kontekście szczególnie ciekawie brzmi historia użytkownika „cyberchief” opisana na platformie Reddit. Dwa lata temu firma, w której pracował jego ojciec, przeprowadziła modernizację serwerów. Standardowa procedura – nowy sprzęt, nowe podzespoły, stare… do utylizacji.

Wśród rzeczy przeznaczonych do wyrzucenia znalazły się moduły pamięci DDR4. Dla firmy były już zbędne, więc plan był prosty: trafią na śmietnik. Ojciec użytkownika postanowił jednak zrobić coś, co w tamtym momencie wydawało się co najwyżej drobną przysługą dla środowiska – zabrał pamięci i zachował je.

Zestaw warty fortunę

“Przedstawiam państwu moduły pamięci HPE DDR4-2666 MHz ECC RDIMM o pojemności 72 x 32 GB” – napisał cyberchief, prezentując imponujący zestaw. Mówimy o 72 modułach serwerowej pamięci ECC RDIMM, każdy o pojemności 32 GB.

Dwa lata temu takie moduły nie robiły już na nikim wrażenia. Ich cena rynkowa wynosiła około 25 dol. za sztukę. W praktyce oznaczało to, że cały zestaw miał wartość niewiele przekraczającą 1800 dol. – kwotę, którą wiele firm uznałoby za nieistotną w kontekście kosztów infrastruktury IT.

Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Wraz ze wzrostem cen pamięci RAM, także starsze moduły DDR4 zaczęły drożeć. Aktualnie podobne moduły osiągają ceny rzędu 280 dol. za sztukę. Prosta matematyka pokazuje skalę zmiany. 72 moduły pomnożone przez tę kwotę daje około 20 tys. dol. Sprzęt, który miał trafić na wysypisko, stał się pełnoprawnym aktywem o wartości porównywalnej z dobrym samochodem.

Elektrośmieci czy ukryty kapitał?

Ta historia świetnie pokazuje, jak dynamiczny potrafi być rynek technologii. To, co dziś wydaje się przestarzałe i bezużyteczne, jutro może wrócić do łask – szczególnie jeśli nadal spełnia konkretne potrzeby, jak w przypadku serwerów korzystających z DDR4.

Nie oznacza to oczywiście, że każde stare urządzenie stanie się inwestycją życia. Ale przykład z Reddita przypomina, że w świecie IT granica między “złomem” a "wartościowym sprzętem” bywa zaskakująco cienka.