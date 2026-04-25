Tego słuchamy od 20 lat. Spotify opublikowało dane
Od pierwszego kliknięcia "play” do miliardów odsłuchań dziennie – tak zmienił się świat audio. Spotify pokazuje, co naprawdę grało w słuchawkach użytkowników przez ostatnie 20 lat.
Spotify to dziś największa platforma audio na świecie. Powstała w 2006 r. w Szwecji jako projekt, którego celem było stworzenie wygodnego i legalnego dostępu do muzyki na żądanie. Od samego początku stawiano na prostotę korzystania oraz łatwość odkrywania nowych utworów. Dziś Spotify to globalna platforma streamingowa, z której korzystają setki milionów użytkowników na całym świecie. To właśnie ona spopularyzowała playlisty, algorytmy rekomendacji i model "muzyka zawsze pod ręką”.
Spotify – najpopularniejsi artyści
Na szczycie globalnej listy znalazła się Taylor Swift, a tuż za nią Bad Bunny, Drake i The Weeknd. W pierwszej dwudziestce dominują największe nazwiska popu, rapu i latino:
- Taylor Swift
- Bad Bunny
- Drake
- The Weeknd
- Ariana Grande
- Ed Sheeran
- Justin Bieber
- Billie Eilish
- Eminem
- Kanye West
- Travis Scott
- BTS
- Post Malone
- Bruno Mars
- J Balvin
- Rihanna
- Coldplay
- Kendrick Lamar
- Future
- Juice WRLD
To pokazuje, jak bardzo muzyka stała się globalna – bez granic językowych i geograficznych.
Spotify – najczęściej odtwarzane albumy
W zestawieniu najczęściej streamowanych albumów znalazły się wydawnictwa, które nie tylko zdobywały szczyty list przebojów, ale też kształtowały popkulturę.
- Un Verano Sin Ti – Bad Bunny
- Starboy – The Weeknd
- ÷ (Deluxe) – Ed Sheeran
- SOUR – Olivia Rodrigo
- After Hours – The Weeknd
- SOS – SZA
- Hollywood’s Bleeding – Post Malone
- Lover – Taylor Swift
- AM – Arctic Monkeys
- WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? – Billie Eilish
- Future Nostalgia – Dua Lipa
- beerbongs & bentleys – Post Malone
- ? – XXXTENTACION
- MAÑANA SERÁ BONITO (BICHOTA SEASON) – KAROL G
- YHLQMDLG – Bad Bunny
- Doo-Wops & Hooligans – Bruno Mars
- Views – Drake
- Midnights – Taylor Swift
- Scorpion – Drake
- Beauty Behind The Madness – The Weeknd
Spotify – najczęściej odtwarzane utwory
Niektóre piosenki wyszły daleko poza listy przebojów – stały się częścią codziennego życia milionów ludzi. Najczęściej odtwarzane utwory wszech czasów to m.in.:
- "Blinding Lights” – The Weeknd
- "Shape of You” – Ed Sheeran
- "Sweater Weather” – The Neighbourhood
- "Starboy” – The Weeknd, Daft Punk
- "As It Was” – Harry Styles
- "Someone You Loved” – Lewis Capaldi
- "Sunflower (Spider-Man: Into the Spider-Verse)” – Post Malone, Swae Lee
- "One Dance” – Drake, Wizkid, Kyla
- "Perfect” – Ed Sheeran
- "STAY” – The Kid LAROI, Justin Bieber
- "Believer” – Imagine Dragons
- "I Wanna Be Yours” – Arctic Monkeys
- "Heat Waves” – Glass Animals
- "lovely” – Billie Eilish, Khalid
- "Yellow” – Coldplay
- "The Night We Met” – Lord Huron
- "Closer” – The Chainsmokers, Halsey
- "BIRDS OF A FEATHER” – Billie Eilish
- "Riptide” – Vance Joy
- "Die With A Smile” – Lady Gaga, Bruno Mars
Spotify – najpopularniejsze podcasty i audiobooki
Spotify już dawno przestało być tylko muzyką. Podcasty i audiobooki stały się jednym z kluczowych elementów platformy.
Najpopularniejsze podcasty to:
- The Joe Rogan Experience
- Gemischtes Hack
- Crime Junkie
- Armchair Expert with Dax Shepard
- Last Podcast On The Left
- The Daily
- Fest & Flauschig
- Morbid
- My Favorite Murder with Karen Kilgariff and Georgia Hardstark
- Relatos de la Noche
- Call Her Daddy
- Não Inviabilize
- Pardon My Take
- Distractible
- La Cotorrisa
- Dateline NBC
- Mordlust
- Baywatch Berlin
- Hobbylos
- Killer Stories with Harvey Guillén
Z kolei wśród audiobooków dominują bestsellery literatury popularnej i rozwojowej:
- "A Court of Thorns and Roses” – Sarah J. Maas
- "The Fellowship of the Ring” – J.R.R. Tolkien
- "Fourth Wing” – Rebecca Yarros
- "I'm Glad My Mom Died” – Jennette McCurdy
- "A Court of Mist and Fury” – Sarah J. Maas
- "Lights Out” – Ted Koppel
- "A Court of Wings and Ruin” – Sarah J. Maas
- "The 48 Laws of Power” – Robert Greene
- "The Housemaid” – Freida McFadden
- "Iron Flame” – Rebecca Yarros
- "The Woman in Me” – Britney Spears
- "A Game of Thrones” – George R.R. Martin
- "Icebreaker” – Hannah Grace
- "It Ends with Us” – Colleen Hoover
- "The Seven Husbands of Evelyn Hugo” – Taylor Jenkins Reid
- "A Court of Silver Flames” – Sarah J. Maas
- "The Subtle Art of Not Giving a F*ck” – Mark Manson
- "The Boyfriend” – Freida McFadden
- "Sapiens” – Yuval Noah Harari
- "Funny Story” – Emily Henry
Zestawienia Spotify pokazują nie tylko trendy muzyczne, ale też zmianę stylu życia. Streaming zastąpił radio i płyty, a audio stało się codziennym towarzyszem – w pracy, podróży i czasie wolnym. Jedno pozostaje niezmienne: ludzie nadal chcą słuchać historii. Zmienił się tylko sposób, w jaki je otrzymują.
