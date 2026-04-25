Ciekawostki

Tego słuchamy od 20 lat. Spotify opublikowało dane

przeczytasz w 3 min.
Paweł Maziarz | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dyskutuj z nami

Od pierwszego kliknięcia "play” do miliardów odsłuchań dziennie – tak zmienił się świat audio. Spotify pokazuje, co naprawdę grało w słuchawkach użytkowników przez ostatnie 20 lat.

Spotify to dziś największa platforma audio na świecie. Powstała w 2006 r. w Szwecji jako projekt, którego celem było stworzenie wygodnego i legalnego dostępu do muzyki na żądanie. Od samego początku stawiano na prostotę korzystania oraz łatwość odkrywania nowych utworów. Dziś Spotify to globalna platforma streamingowa, z której korzystają setki milionów użytkowników na całym świecie. To właśnie ona spopularyzowała playlisty, algorytmy rekomendacji i model "muzyka zawsze pod ręką”.

Spotify – najpopularniejsi artyści

Na szczycie globalnej listy znalazła się Taylor Swift, a tuż za nią Bad Bunny, Drake i The Weeknd.  W pierwszej dwudziestce dominują największe nazwiska popu, rapu i latino:

  • Taylor Swift
  • Bad Bunny
  • Drake
  • The Weeknd
  • Ariana Grande
  • Ed Sheeran
  • Justin Bieber
  • Billie Eilish
  • Eminem
  • Kanye West
  • Travis Scott
  • BTS
  • Post Malone
  • Bruno Mars
  • J Balvin
  • Rihanna
  • Coldplay
  • Kendrick Lamar
  • Future
  • Juice WRLD

To pokazuje, jak bardzo muzyka stała się globalna – bez granic językowych i geograficznych. 

Spotify – najczęściej odtwarzane albumy

W zestawieniu najczęściej streamowanych albumów znalazły się wydawnictwa, które nie tylko zdobywały szczyty list przebojów, ale też kształtowały popkulturę. 

  • Un Verano Sin Ti – Bad Bunny
  • Starboy – The Weeknd
  • ÷ (Deluxe) – Ed Sheeran
  • SOUR – Olivia Rodrigo
  • After Hours – The Weeknd
  • SOS – SZA
  • Hollywood’s Bleeding – Post Malone
  • Lover – Taylor Swift
  • AM – Arctic Monkeys
  • WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? – Billie Eilish
  • Future Nostalgia – Dua Lipa
  • beerbongs & bentleys – Post Malone
  • ? – XXXTENTACION
  • MAÑANA SERÁ BONITO (BICHOTA SEASON) – KAROL G
  • YHLQMDLG – Bad Bunny
  • Doo-Wops & Hooligans – Bruno Mars
  • Views – Drake
  • Midnights – Taylor Swift
  • Scorpion – Drake
  • Beauty Behind The Madness – The Weeknd

Spotify – najczęściej odtwarzane utwory

Niektóre piosenki wyszły daleko poza listy przebojów – stały się częścią codziennego życia milionów ludzi. Najczęściej odtwarzane utwory wszech czasów to m.in.: 

  • "Blinding Lights” – The Weeknd
  • "Shape of You” – Ed Sheeran
  • "Sweater Weather” – The Neighbourhood
  • "Starboy” – The Weeknd, Daft Punk
  • "As It Was” – Harry Styles
  • "Someone You Loved” – Lewis Capaldi
  • "Sunflower (Spider-Man: Into the Spider-Verse)” – Post Malone, Swae Lee
  • "One Dance” – Drake, Wizkid, Kyla
  • "Perfect” – Ed Sheeran
  • "STAY” – The Kid LAROI, Justin Bieber
  • "Believer” – Imagine Dragons
  • "I Wanna Be Yours” – Arctic Monkeys
  • "Heat Waves” – Glass Animals
  • "lovely” – Billie Eilish, Khalid
  • "Yellow” – Coldplay
  • "The Night We Met” – Lord Huron
  • "Closer” – The Chainsmokers, Halsey
  • "BIRDS OF A FEATHER” – Billie Eilish
  • "Riptide” – Vance Joy
  • "Die With A Smile” – Lady Gaga, Bruno Mars

Spotify – najpopularniejsze podcasty i audiobooki

Spotify już dawno przestało być tylko muzyką. Podcasty i audiobooki stały się jednym z kluczowych elementów platformy. 

Najpopularniejsze podcasty to: 

  • The Joe Rogan Experience
  • Gemischtes Hack
  • Crime Junkie
  • Armchair Expert with Dax Shepard
  • Last Podcast On The Left
  • The Daily
  • Fest & Flauschig
  • Morbid
  • My Favorite Murder with Karen Kilgariff and Georgia Hardstark
  • Relatos de la Noche
  • Call Her Daddy
  • Não Inviabilize
  • Pardon My Take
  • Distractible
  • La Cotorrisa
  • Dateline NBC
  • Mordlust
  • Baywatch Berlin
  • Hobbylos
  • Killer Stories with Harvey Guillén

Z kolei wśród audiobooków dominują bestsellery literatury popularnej i rozwojowej:

  • "A Court of Thorns and Roses” – Sarah J. Maas
  • "The Fellowship of the Ring” – J.R.R. Tolkien
  • "Fourth Wing” – Rebecca Yarros
  • "I'm Glad My Mom Died” – Jennette McCurdy
  • "A Court of Mist and Fury” – Sarah J. Maas
  • "Lights Out” – Ted Koppel
  • "A Court of Wings and Ruin” – Sarah J. Maas
  • "The 48 Laws of Power” – Robert Greene
  • "The Housemaid” – Freida McFadden
  • "Iron Flame” – Rebecca Yarros
  • "The Woman in Me” – Britney Spears
  • "A Game of Thrones” – George R.R. Martin
  • "Icebreaker” – Hannah Grace
  • "It Ends with Us” – Colleen Hoover
  • "The Seven Husbands of Evelyn Hugo” – Taylor Jenkins Reid
  • "A Court of Silver Flames” – Sarah J. Maas
  • "The Subtle Art of Not Giving a F*ck” – Mark Manson
  • "The Boyfriend” – Freida McFadden
  • "Sapiens” – Yuval Noah Harari
  • "Funny Story” – Emily Henry

Zestawienia Spotify pokazują nie tylko trendy muzyczne, ale też zmianę stylu życia. Streaming zastąpił radio i płyty, a audio stało się codziennym towarzyszem – w pracy, podróży i czasie wolnym. Jedno pozostaje niezmienne: ludzie nadal chcą słuchać historii. Zmienił się tylko sposób, w jaki je otrzymują.

Komentarze

1
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.
  • avatar
    User56565656
    0
    Ach ten Spotify. sluchalem go od zawsze. absolutny nr 1. fakt artysci od zawsze narzekali na najmniejsze wynagrodzenie za odsluch na tej platformie oraz kontrowersyjne formy ich wynagrodzenia. jednak gdy poszlo w eter ze ceo zainwestowal swoje prywatne pieniadze w firme sektora obronnego Spotify poszedl w odstawke.

    Witaj!

    Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
    Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

    Połącz konto już teraz.

    Zaloguj przez 1Login