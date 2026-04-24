Polski tłumacz w kieszeni. Vasco pokazuje model M4

Na rynek trafia Vasco Translator M4 – kieszonkowe urządzenie, które ma tłumaczyć rozmowy w czasie rzeczywistym bez aplikacji i konfiguracji. Polski producent stawia na prostotę: mówisz i od razu słyszysz tłumaczenie.

Vasco Electronics prezentuje Vasco Translator M4 jako nowe urządzenie do tłumaczeń w podróży i codziennej komunikacji za granicą. Warto od razu zaznaczyć: to nie jest najbardziej zaawansowany model w ofercie firmy. M4 można traktować jako uboższą, bardziej kompaktową wersję modelu Vasco Translator Q1, który oferuje szerszy zestaw funkcji i bardziej rozbudowane możliwości komunikacyjne. Nowy model idzie w stronę prostoty i codziennej użyteczności.

Rozmowa zamiast wpisywania tekstu

Idea M4 opiera się na maksymalnym uproszczeniu obsługi. Urządzenie ma być gotowe do użycia od razu po uruchomieniu – bez instalowania aplikacji, logowania czy dodatkowej konfiguracji. W praktyce oznacza to podejście “wyjmij z pudełka i rozmawiaj”, które ma szczególnie odpowiadać osobom podróżującym.

Główna funkcja urządzenia to tłumaczenie mowy w czasie rzeczywistym. Użytkownicy wybierają języki, a urządzenie przechwytuje wypowiedzi i tłumaczy je na bieżąco. Producent podkreśla, że celem jest możliwie naturalny przebieg rozmowy – bez konieczności ręcznego wpisywania zdań czy korzystania z telefonu.

M4 stawia na fizyczne przyciski, czytelny ekran i sygnalizację pracy urządzenia. Całość ma być intuicyjna – bez zagłębiania się w ustawienia czy menu. Producent podkreśla, że urządzenie ma wspierać rozmowę, a nie ją komplikować.

Tłumaczenie obrazu i tekstu

Oprócz rozmów M4 obsługuje tłumaczenie tekstu i obrazu. W praktyce oznacza to możliwość rozpoznawania treści z menu, znaków czy dokumentów za pomocą wbudowanego aparatu. To funkcja szczególnie przydatna w podróży, gdzie codzienne sytuacje często wymagają szybkiego zrozumienia obcego języka.

Jednym z elementów wyróżniających urządzenie jest wbudowana łączność internetowa do tłumaczeń, która ma działać bez konieczności wykupowania abonamentów czy używania lokalnych kart SIM. To rozwiązanie ma ograniczyć typowe problemy turystyczne, takie jak brak dostępu do sieci czy koszty roamingu.

Tańsza wersja translatora

Vasco Translator M4 to próba wejścia w segment prostszych, bardziej przystępnych urządzeń tłumaczących. W porównaniu do modelu Q1, nowość została zaprojektowana z myślą o użytkownikach, którzy potrzebują przede wszystkim szybkiego i bezpośredniego tłumaczenia w podróży.

Urządzenie jest już dostępne w sprzedaży w cenie 1849 zł. Producent przygotował trzy wersje kolorystyczne: Matte Black, Frosty Turquoise oraz Misty Purple, które mają podkreślać jego bardziej użytkowy, ale jednocześnie nowoczesny charakter.