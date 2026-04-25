Ciekawostki

Robot Edward Warchocki rozpala debatę. Co Polacy myślą o androidach?

przeczytasz w 2 min.
Paweł Maziarz
1 komentarzDyskutuj z nami

Roboty humanoidalne staną się przyszłością naszych domów? Wyniki badania przeprowadzonego dla Wirtualnej Polski na panelu Ariadna wskazują, że Polacy ciągle obawiają się takich maszyn.

W ostatnich tygodniach w mediach społecznościowych coraz większą popularność zdobywa robot Edward Warchocki. Choć jego obecność w sieci ma przede wszystkim charakter internetowego fenomenu, wyraźnie wpłynął on na wzrost zainteresowania tematyką humanoidalnych maszyn i ich potencjalnej roli w codziennym życiu. 

Dyskusja, która wcześniej pozostawała głównie w sferze futurystycznych wizji i technologicznych ciekawostek, zaczęła przenosić się do mainstreamu. Wraz z nią pojawiły się pytania o to, czy Polacy są gotowi na obecność robotów w swoich domach.

Ludzie kojarzą Edwarda Warchockiego? 

Dane z badania pokazują, że mimo rosnącej obecności w przestrzeni internetowej, Edward Warchocki wciąż nie jest szeroko rozpoznawalną postacią. O jego istnieniu słyszało jedynie 24 proc. respondentów, podczas gdy aż 76 proc. deklaruje, że nie spotkało się wcześniej z tym robotem.

Ariadna - roboty humanoidalne

Oznacza to, że choć robot zyskuje uwagę w mediach społecznościowych i zaczyna funkcjonować jako punkt odniesienia w dyskusji o androidach, jego zasięg pozostaje ograniczony. Można go więc określić raczej jako rosnący internetowy fenomen niż powszechnie znaną postać, co jednak nie przeszkadza mu wpływać na debatę o przyszłości robotyki.

Robot w domu? Polacy pozostają ostrożni

Z odpowiedzi badanych wynika, że pomysł posiadania humanoidalnego robota-asystenta nie spotyka się z entuzjazmem większości społeczeństwa. Jedynie 23 proc. respondentów deklaruje, że chciałoby takiego urządzenia w swoim domu. Przeciwnych temu rozwiązaniu jest aż 56 proc. badanych, natomiast 21 proc. nie ma jeszcze wyrobionego zdania.

Ariadna - roboty humanoidalne

To pokazuje, że choć technologia rozwija się dynamicznie, społeczna akceptacja dla jej najbardziej zaawansowanych form nie nadąża w tym samym tempie.

Lęk czy realizm? Ocena ryzyka robotów

Jeszcze wyraźniej widać podziały w ocenie bezpieczeństwa rozwoju humanoidalnych robotów. Aż 49 proc. ankietowanych uważa, że rozwój androidów może być potencjalnie niebezpieczny. Przeciwnego zdania jest 20 proc. respondentów, natomiast 31 proc. pozostaje niezdecydowanych.

Ariadna - roboty humanoidalne

Obawy te mogą wynikać zarówno z braku bezpośredniego doświadczenia z tego typu technologią, jak i z wpływu popkultury, która często przedstawia sztuczną inteligencję w niejednoznacznym świetle.

Technologia szybciej niż społeczna akceptacja

Choć roboty humanoidalne stają się coraz bardziej realnym elementem przyszłości, wyniki sondy pokazują wyraźną ostrożność społeczeństwa. Z jednej strony pojawia się ciekawość i fascynacja, z drugiej – obawa przed nieprzewidywalnymi konsekwencjami rozwoju technologii.

foto na wejście: Adobe Stock

Komentarze

1
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.
  • avatar
    WaclowosBombalos
    0
    Witaj!

    Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
    Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

    Połącz konto już teraz.

    Zaloguj przez 1Login