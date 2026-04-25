Robot Edward Warchocki rozpala debatę. Co Polacy myślą o androidach?

Roboty humanoidalne staną się przyszłością naszych domów? Wyniki badania przeprowadzonego dla Wirtualnej Polski na panelu Ariadna wskazują, że Polacy ciągle obawiają się takich maszyn.

W ostatnich tygodniach w mediach społecznościowych coraz większą popularność zdobywa robot Edward Warchocki. Choć jego obecność w sieci ma przede wszystkim charakter internetowego fenomenu, wyraźnie wpłynął on na wzrost zainteresowania tematyką humanoidalnych maszyn i ich potencjalnej roli w codziennym życiu.

Dyskusja, która wcześniej pozostawała głównie w sferze futurystycznych wizji i technologicznych ciekawostek, zaczęła przenosić się do mainstreamu. Wraz z nią pojawiły się pytania o to, czy Polacy są gotowi na obecność robotów w swoich domach.

Ludzie kojarzą Edwarda Warchockiego?

Dane z badania pokazują, że mimo rosnącej obecności w przestrzeni internetowej, Edward Warchocki wciąż nie jest szeroko rozpoznawalną postacią. O jego istnieniu słyszało jedynie 24 proc. respondentów, podczas gdy aż 76 proc. deklaruje, że nie spotkało się wcześniej z tym robotem.

Oznacza to, że choć robot zyskuje uwagę w mediach społecznościowych i zaczyna funkcjonować jako punkt odniesienia w dyskusji o androidach, jego zasięg pozostaje ograniczony. Można go więc określić raczej jako rosnący internetowy fenomen niż powszechnie znaną postać, co jednak nie przeszkadza mu wpływać na debatę o przyszłości robotyki.

Robot w domu? Polacy pozostają ostrożni

Z odpowiedzi badanych wynika, że pomysł posiadania humanoidalnego robota-asystenta nie spotyka się z entuzjazmem większości społeczeństwa. Jedynie 23 proc. respondentów deklaruje, że chciałoby takiego urządzenia w swoim domu. Przeciwnych temu rozwiązaniu jest aż 56 proc. badanych, natomiast 21 proc. nie ma jeszcze wyrobionego zdania.

To pokazuje, że choć technologia rozwija się dynamicznie, społeczna akceptacja dla jej najbardziej zaawansowanych form nie nadąża w tym samym tempie.

Lęk czy realizm? Ocena ryzyka robotów

Jeszcze wyraźniej widać podziały w ocenie bezpieczeństwa rozwoju humanoidalnych robotów. Aż 49 proc. ankietowanych uważa, że rozwój androidów może być potencjalnie niebezpieczny. Przeciwnego zdania jest 20 proc. respondentów, natomiast 31 proc. pozostaje niezdecydowanych.

Obawy te mogą wynikać zarówno z braku bezpośredniego doświadczenia z tego typu technologią, jak i z wpływu popkultury, która często przedstawia sztuczną inteligencję w niejednoznacznym świetle.

Technologia szybciej niż społeczna akceptacja

Choć roboty humanoidalne stają się coraz bardziej realnym elementem przyszłości, wyniki sondy pokazują wyraźną ostrożność społeczeństwa. Z jednej strony pojawia się ciekawość i fascynacja, z drugiej – obawa przed nieprzewidywalnymi konsekwencjami rozwoju technologii.

