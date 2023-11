O nowych układach Apple Silicon serii M3 wiadomo coraz więcej. Dziś w nocy w sieci pojawiły się wyniki pierwszych testów wydajności układu M3 Max. To najbardziej wydajny z nowych procesorów, który montowany jest w 14-calowych i 16-calowych MacBookach Pro.

Apple Silicon M3

Przypomnijmy krótko, że nowe MacBooki Pro oraz nowy 24-calowy iMac zaprezentowane zostały na konferencji Scary fast, która odbyła się w nocy z poniedziałku na wtorek.

Procesor M3 Max - wydajność

Procesor M3 Max powstaje w 3-nanometrowym procesie technologicznym. Obsługuje do 128 GB zunifikowanej pamięci i występuje w dwóch konfiguracjach:

14-rdzeniowe CPU i 30-rdzeniowe GPU,

16-rdzeniowe CPU i 40-rdzeniowe GPU.

Taktowanie wynosi 4,05 GHz. Układ M3 Max montowany jest tylko w nowych MacBookach Pro, zarówno w 14-calowym, jak i 16-calowym modelu.

Wyniki testów wydajności tego układu pojawiły się w bazie danych Geekbench 6. Platforma testowa to „Max 15,9”, co prawdopodobnie oznacza, że przeprowadzone zostały one na 16-calowym MacBooku Pro.

rozwiń

M3 Max uzyskuje około 3000 punktów w teście jednego rdzenia i około 21000 punktów w teście wielu rdzeni.

Dla porównania prezentujemy wyniki osiągane przez inne procesory Apple Silicon:

M2 Ultra – 2803, 21182 (średni),

M3 Max – 2943, 21084 (najwyższe dotąd)

M2 Max – 2736, 14495 (średni),

M1 Max – 2375, 11838 (średni).

Jak widać, wynik M3 Max jest niemal taki sam jak w przypadku M2 Ultra i o około 45% lepszy niż rezultat M2 Max. Oznacza to, że firma Apple zrobiła w tym przypadku spoty postęp. M3 Ultra zapowiada się obiecująco.

Przypomnijmy jeszcze, że wczoraj pojawiły się wyniki testów układu M3. Jego najwyższy wynik to do tej pory 3076 oraz 11863 punktów. W porównaniu do osiągów układu M2, nowy procesor jest o około 20% szybszy.

Źródło: Geekbench, Apple