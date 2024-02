Część użytkowników nowych smartfonów Galaxy S24 skarży się na wyprane kolory na ekranie. Wydawało się, że jest to błąd w oprogramowaniu, który zostanie wyeliminowany, ale nowe informacje sugerują coś innego.

Samsung to od wielu lat jeden z najpopularniejszych producentów smartfonów na świecie. Wiele osób zastanawiając się, jaki telefon Samsung wybrać kieruje wzrok ku flagowym modelom. Najnowsze z nich - Galaxy S24, Galaxy S24+ oraz Galaxy S24 Ultra, zbierają bardzo dobre opinie, ale w oczach niektórych użytkowników nie są idealne. W ostatnich dniach w internecie wiele emocji budzi kwestia wyświetlaczy i kolorów.

Kolory w Galaxy S24. Zapytali o nie producenta

Przypomnijmy, że w mediach społecznościowych oraz na różnego rodzaju formach (także na polskim forum społeczności Samsung) pojawiają się wpisy sugerujące wyprane kolory. Korzystanie z dostępnego w stawieniach przełącznika kolorów ("Żywy" bądź "Neutralny") w Galaxy S24 nie wprowadza widocznych zmian, do czego można były przywyknąć podczas korzystania ze starszych telefonów Galaxy S.

W sieci zaczęła krążyć również rozmowa jednego z użytkowników z pracownikiem działu wsparcia, która dawała nadzieję, że po aktualizacji systemu sytuacja ulegnie zmianie. Redakcja hiszpańskiego portalu Teknófilo skontaktowała się z lokalnym oddziałem firmy Samsung i poprosiła o bardziej jednoznaczny komentarz.

"Wprowadzono pewne zmiany w technologii wyświetlania aby zapewnić bardziej naturalne wrażenia z oglądania, więc użytkownicy mogą zauważyć różnice w głębi kolorów w porównaniu ze starszymi urządzeniami. Takie działanie ekranu jest celową regulacją kolorów i nie stanowi wady produktu, więc może być używane bezpiecznie. Aby zapewnić naszym klientom jak najlepsze wrażenia, cenimy ich opinie i stale ulepszamy nasze oprogramowanie, gdy rynek i interesy konsumentów ewoluują."

Wyprane kolory w Samsung S24. To nie wada, to nowa jakość

Serwis sammobile koncentrujący swoją działalność na produktach i usługach firmy Samsung zwrócił uwagę, że tego tupu komentarz przeczy wcześniejszym doniesieniom sugerującym, iż ustawienia związane z kolorami w Galaxy S24 zaczną działać inaczej po aktualizacji. Zwrócono uwagę, że konsultanci pomocy technicznej niekiedy udzielają błędnych sugestii co do rozwoju oprogramowania i to za komunikatem wydanym przez jeden z większych oddziałów firmy stoi większa wiarygodność. Biorąc to pod uwagę, Samsung raczej nie wprowadzi żadnych zmian w sposobie, w jaki działa "przełącznik kolorów" w Galaxy S24.

